RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Antysemickie ataki zebrały tragiczne żniwo. Rok 2025 najgorszy od dekad

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (17:59)

W antysemickich atakach poza Izraelem w 2025 roku zginęło 20 osób - wynika z raportu organizacji J7 Large Communities’ Task Force Against Antisemitism, cytowanego przez CBS News. Autorzy raportu odnotowali łącznie ponad 23 tys. incydentów antysemickich w siedmiu państwach, w których mieszka ponad 90 proc. żydowskiej diaspory. To najtragiczniejszy pod tym względem rok od ponad trzech dekad.

Antysemickie ataki zebrały tragiczne żniwo. Rok 2025 najgorszy od dekad
Zdjęcie ilustracyjne; fot. KONSTANTIN_SHISHKIN /Shutterstock

Według danych przedstawionych przez organizację J7, rok 2025 był najtragiczniejszy pod względem liczby ofiar śmiertelnych antysemickich ataków poza Izraelem od 1994 roku. Wtedy w zamachu bombowym na centrum społeczności żydowskiej AMIA w Buenos Aires zginęło 86 osób, w tym zamachowiec-samobójca.

Ataki w Australii, Wielkiej Brytanii i USA

W raporcie wskazano, że w ubiegłym roku najwięcej osób - 15 - zginęło w Australii. Do strzelaniny doszło podczas obchodów Chanuki na plaży Bondi w Sydney.

W Wielkiej Brytanii dwóch mężczyzn zostało zabitych w ataku na synagogę w Manchesterze. Zdarzenie miało miejsce w Jom Kipur, najważniejsze święto w judaizmie.

Kolejne cztery ofiary śmiertelne odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Dwóch pracowników ambasady Izraela zostało zastrzelonych przy muzeum żydowskim w Waszyngtonie. W Boulder w stanie Kolorado zmarła natomiast kobieta, która odniosła obrażenia w ataku z użyciem koktajlu Mołotowa podczas zgromadzenia solidarnościowego z zakładnikami przetrzymywanymi w Strefie Gazy.

Ponad 23 tys. zarejestrowanych incydentów

J7 zrzesza organizacje zajmujące się zwalczaniem antysemityzmu w Argentynie, Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. Z raportu wynika, że liczba incydentów antysemickich w tych krajach była w 2025 roku o 136 proc. wyższa niż w 2022 roku - czyli przed atakiem Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku i rozpoczęciem wojny w Strefie Gazy.

Liczba aktów przemocy wzrosła w tym samym okresie o 97 proc. W 2025 roku wzrost liczby incydentów odnotowano m.in. w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Niemczech. W USA, Australii, Kanadzie oraz Francji wskaźniki spadły w porównaniu z 2024 rokiem, ale - jak podkreślono - nadal pozostawały znacznie wyższe niż przed październikiem 2023 roku.

Autorzy raportu wezwali rządy do zwiększenia ochrony społeczności żydowskich, wzmocnienia przepisów oraz skuteczniejszego egzekwowania zasad przez platformy społecznościowe.

Źródło: RMF24
Tagi: antysemityzm

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: