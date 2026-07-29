Antysemickie ataki zebrały tragiczne żniwo. Rok 2025 najgorszy od dekad

Według danych przedstawionych przez organizację J7, rok 2025 był najtragiczniejszy pod względem liczby ofiar śmiertelnych antysemickich ataków poza Izraelem od 1994 roku. Wtedy w zamachu bombowym na centrum społeczności żydowskiej AMIA w Buenos Aires zginęło 86 osób, w tym zamachowiec-samobójca.
Ataki w Australii, Wielkiej Brytanii i USA
W raporcie wskazano, że w ubiegłym roku najwięcej osób - 15 - zginęło w Australii. Do strzelaniny doszło podczas obchodów Chanuki na plaży Bondi w Sydney.
W Wielkiej Brytanii dwóch mężczyzn zostało zabitych w ataku na synagogę w Manchesterze. Zdarzenie miało miejsce w Jom Kipur, najważniejsze święto w judaizmie.
Kolejne cztery ofiary śmiertelne odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Dwóch pracowników ambasady Izraela zostało zastrzelonych przy muzeum żydowskim w Waszyngtonie. W Boulder w stanie Kolorado zmarła natomiast kobieta, która odniosła obrażenia w ataku z użyciem koktajlu Mołotowa podczas zgromadzenia solidarnościowego z zakładnikami przetrzymywanymi w Strefie Gazy.
Ponad 23 tys. zarejestrowanych incydentów
J7 zrzesza organizacje zajmujące się zwalczaniem antysemityzmu w Argentynie, Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. Z raportu wynika, że liczba incydentów antysemickich w tych krajach była w 2025 roku o 136 proc. wyższa niż w 2022 roku - czyli przed atakiem Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku i rozpoczęciem wojny w Strefie Gazy.
Liczba aktów przemocy wzrosła w tym samym okresie o 97 proc. W 2025 roku wzrost liczby incydentów odnotowano m.in. w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Niemczech. W USA, Australii, Kanadzie oraz Francji wskaźniki spadły w porównaniu z 2024 rokiem, ale - jak podkreślono - nadal pozostawały znacznie wyższe niż przed październikiem 2023 roku.
Autorzy raportu wezwali rządy do zwiększenia ochrony społeczności żydowskich, wzmocnienia przepisów oraz skuteczniejszego egzekwowania zasad przez platformy społecznościowe.