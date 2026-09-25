Antyimigrancki aktywista pociął łódź na kanale La Manche. W sieci krąży nagranie

„Jesteś na terytorium Anglii, to już nie jest Francja”
Brytyjskie media, opisując całą sprawę, informują, że Daniel Thomas, znany swoim zwolennikom jako Danny Tommo, opublikował nagranie z całego zajścia, które zyskało sporą popularność w sieci. „Na nagraniu widać, jak podpływa do łodzi, wyjmuje mały nóż i zaczyna ciąć burtę łodzi z migrantami. Na pokładzie nie było żadnych migrantów, ale był na nim francuski urzędnik ze statku straży przybrzeżnej Abeille Liberté” - pisze BBC.
Serwis relacjonuje, że Anglik miał krzyczeć do Francuza, gdy ten wsiadł na pusty statek na środku kanału La Manche: Dobra, jesteś na terytorium Anglii. To jest Anglia. To już nie jest Francja. Następnie wykonał serię ruchów kłujących i tnących w gumową stronę dużego nadmuchiwanego pontonu, powtarzając w stronę urzędnika: Wysiadaj, wysiadaj!.
Policja bada sprawę. „Dotarliśmy do nagrania”
BBC zwraca uwagę w opublikowanym tekście, że na podstawie nagrania, które aktywista opublikował w sieci, ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy Daniel Thomas wyrządził jakiekolwiek szkody łodzi. Chcieliśmy tylko mieć pewność, że łódź nie zostanie zabrana z powrotem do Francji i ponownie użyta – powiedział natomiast Brytyjczyk do swoich zwolenników. Sprawę bada policja z hrabstwa Hampshire oraz wyspy Wight. Służby podkreślają, że dotarli do nagrania, na którym „widać uszkodzenia łodzi na kanale La Manche”. Prowadzimy dochodzenie w tej sprawie - dodali.
Z kolei portal ctinsider.com informuje, że „bohater” krążącego w sieci nagrania to wieloletni współpracownik jednego z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich działaczy antyimigracyjnych, Tommy'ego Robinsona. Naprawdę nazywa się Stephen Yaxley-Lennon. Założona przez Thomasa organizacja „Patriot Platform” regularnie organizuje protesty w portowych miastach takich jak Dover czy Portsmouth, próbując fizycznie blokować przyjmowanie migrantów docierających do Wielkiej Brytanii drogą morską.
Dziś mężczyzna ma stanąć przed sądem
Policja przekazała, że Daniel Tommo w środę został zatrzymany pod zarzutem uszkodzenia mienia z zamiarem narażenia bezpieczeństwa statku i życia osób, które mogłyby nim podróżować. Już w czwartek 37-latkowi postawiono zarzut uszkodzenia mienia jak również nieujawnienia numeru PIN do telefonu. Trafił natychmiast do aresztu - w piątek ma stanąć przed sądem.