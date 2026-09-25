Antyimigrancki aktywista pociął łódź na kanale La Manche. W sieci krąży nagranie

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Jak informuje stacja BBC, brytyjska policja analizuje nagranie, na którym widać, jak antyimigrancki aktywista Daniel Thomas zaatakował nożem ponton na kanale La Manche, który miał służyć do przetransportowania nielegalnych imigrantów z Normandii do Wielkiej Brytanii. Mężczyzna opublikował nagranie z całej akcji. „Chcieliśmy tylko mieć pewność, że łódź nie zostanie zabrana z powrotem do Francji i ponownie użyta” - tłumaczył to, co zrobił. Na łodzi nie było imigrantów.

„Jesteś na terytorium Anglii, to już nie jest Francja”

Brytyjskie media, opisując całą sprawę, informują, że Daniel Thomas, znany swoim zwolennikom jako Danny Tommo, opublikował nagranie z całego zajścia, które zyskało sporą popularność w sieci. „Na nagraniu widać, jak podpływa do łodzi, wyjmuje mały nóż i zaczyna ciąć burtę łodzi z migrantami. Na pokładzie nie było żadnych migrantów, ale był na nim francuski urzędnik ze statku straży przybrzeżnej Abeille Liberté” - pisze BBC.

Serwis relacjonuje, że Anglik miał krzyczeć do Francuza, gdy ten wsiadł na pusty statek na środku kanału La Manche: Dobra, jesteś na terytorium Anglii. To jest Anglia. To już nie jest Francja. Następnie wykonał serię ruchów kłujących i tnących w gumową stronę dużego nadmuchiwanego pontonu, powtarzając w stronę urzędnika: Wysiadaj, wysiadaj!.

Policja bada sprawę. „Dotarliśmy do nagrania”

BBC zwraca uwagę w opublikowanym tekście, że na podstawie nagrania, które aktywista opublikował w sieci, ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy Daniel Thomas wyrządził jakiekolwiek szkody łodzi. Chcieliśmy tylko mieć pewność, że łódź nie zostanie zabrana z powrotem do Francji i ponownie użyta – powiedział natomiast Brytyjczyk do swoich zwolenników. Sprawę bada policja z hrabstwa Hampshire oraz wyspy Wight. Służby podkreślają, że dotarli do nagrania, na którym „widać uszkodzenia łodzi na kanale La Manche”. Prowadzimy dochodzenie w tej sprawie - dodali.

Z kolei portal ctinsider.com informuje, że „bohater” krążącego w sieci nagrania to wieloletni współpracownik jednego z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich działaczy antyimigracyjnych, Tommy'ego Robinsona. Naprawdę nazywa się Stephen Yaxley-Lennon. Założona przez Thomasa organizacja „Patriot Platform” regularnie organizuje protesty w portowych miastach takich jak Dover czy Portsmouth, próbując fizycznie blokować przyjmowanie migrantów docierających do Wielkiej Brytanii drogą morską.

Dziś mężczyzna ma stanąć przed sądem

Policja przekazała, że Daniel Tommo w środę został zatrzymany pod zarzutem uszkodzenia mienia z zamiarem narażenia bezpieczeństwa statku i życia osób, które mogłyby nim podróżować. Już w czwartek 37-latkowi postawiono zarzut uszkodzenia mienia jak również nieujawnienia numeru PIN do telefonu. Trafił natychmiast do aresztu - w piątek ma stanąć przed sądem.