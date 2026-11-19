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Anthropic pobił rekord należący do SpaceX. Firma będąca jednym z liderów branży AI, twórca modelu Claude, uzyskała ponad 81,3 mld dolarów za pierwszą emisję akcji w ramach swojego giełdowego debiutu.

Jak poinformowała firma w komunikacie, w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) sprzedała 980 mln akcji po cenie 83 dol. za każdą. Planuje też sprzedać kolejną transzę akcji za łączne 26 mld dużym inwestorom, w tym Amazonowi, Nvidii i Google. Łącznie przyniesie to firmie 106 mld dol.

Akcje Anthropic zadebiutują na giełdzie Nasdaq w czwartek pod skrótem ANT.

Efekt lepszy niż oczekiwano

Zarówno cena, jak i liczba sprzedanych akcji jest wyższa od pierwotnych planów spółki, która zapowiadała sprzedaż 825 mln akcji w cenie 70-78 dol. Wyższe wyniki to efekt wielkiego popytu i zainteresowania inwestycją w firmę, na przekór rosnącym obawom o zyskowność branży AI i kłopoty Nvidii, firmy stojącej w centrum ekosystemu AI.

Kwota zarobiona przez Anthropic jest rekordem wszech czasów. Poprzedni padł w czerwcu br., kiedy na giełdzie zadebiutował SpaceX Elona Muska, zyskując za swoje akcje 75 mld dol.

Wycena akcji Anthropic oznacza, że ogólna giełdowa wartość spółki w momencie debiutu wyniesie to ok. 1,5 biliona dolarów, co plasuje ją w pierwszej dziesiątce najwyżej wycenianych firm na świecie.

Rekordowy debiut Anthropic

Anthropic jest pierwszą z największych firm sztucznej inteligencji, który debiutuje na giełdzie. W przyszłym roku spodziewane jest wejście na giełdę jej największego rywala, OpenAI.

Firma notuje rekordowy debiut, mimo szerszych obaw o rentowność modelu biznesowego twórców modeli AI. Mimo notowanego szybkiego przyrostu przychodów - w pierwszym półroczu br. zanotowała 16,3 mld USD przychodów w wobec zaledwie 1,1 mld dol. rok wcześniej - rosną też jej wydatki i straty spowodowane olbrzymimi inwestycjami w infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania i szkolenia modeli.

W swoim prospekcie emisyjnym firma ostrzegła też m.in. o ryzyku modeli działających wbrew woli twórców i klientów lub w sposób autonomiczny. Mówi też o potencjalnej potrzebie wprowadzenia dodatkowych regulacji oraz ryzyku, że okażą się one niewystarczające, by zapobiec „katastrofalnym lub egzystencjalnym zagrożeniom dla ludzkości”. Ostrzega też, że szkody spowodowane przez jej produkty mogą być tak duże, że może nie być w stanie ich pokryć żadna firma ubezpieczeniowa.