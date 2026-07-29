Anthony Fauci milczał przed Senatem. Spór o pandemię i Wuhan znów zaostrza podziały w USA

RMF24

Były główny doradca amerykańskich władz w czasie pandemii Covid-19 Anthony Fauci ponad 90 razy odmówił odpowiedzi podczas środowego przesłuchania w Senacie. Powołał się na piątą poprawkę do Konstytucji USA, która chroni przed samooskarżeniem. Republikanie uznali to za unik, a demokraci mówią o politycznej kampanii przeciwko nauce.

Anthony Fauci stanął w środę przed senacką komisją badającą pochodzenie koronawirusa na wezwanie republikańskiego senatora Randa Paula. Polityk od lat ostro krytykuje byłego dyrektora Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych.

Paul zarzuca Fauciemu finansowanie badań w Chinach, które - według senatora - mogły doprowadzić do wybuchu pandemii, a następnie wprowadzanie Kongresu w błąd. Fauci konsekwentnie i stanowczo odrzuca te oskarżenia.

„Z należnym szacunkiem odmawiam udzielenia odpowiedzi”

Na pytania członków komisji Fauci odpowiadał niemal identyczną formułą. Działając zgodnie z poradą mojego pełnomocnika, z należnym szacunkiem odmawiam udzielenia odpowiedzi, korzystając z przysługującego mi prawa wynikającego z piątej poprawki do Konstytucji - mówił.

Agencja Reutera podliczyła, że były urzędnik odmówił odpowiedzi na ponad 90 pytań. Piąta poprawka do Konstytucji USA daje prawo do nieskładania zeznań, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko przesłuchiwanemu w postępowaniu karnym.

Fauci ocenił, że Paul ma wobec niego „niezdrową obsesję”. Zarzucił senatorowi, że podczas wysłuchania próbuje skłonić go do wypowiedzi, za którą mógłby ponieść odpowiedzialność karną.

Po zakończeniu przesłuchania Paul zapowiedział, że senacka komisja bezpieczeństwa krajowego ma w przyszłym tygodniu głosować nad uznaniem Fauciego za osobę naruszającą przepisy Kongresu. Republikanin twierdzi, że powołanie się na piątą poprawkę jest nieuzasadnione, ponieważ Fauci został prewencyjnie ułaskawiony przez Joe Bidena.

Anthony Fauci odmówił odpowiedzi na ponad 90 pytań; fot. MATTHEW KAMINSKY / PAP/EPA

Ułaskawienie i spór o źródło pandemii

Były prezydent Joe Biden w ostatnich godzinach swojej kadencji ułaskawił Fauciego oraz innych byłych urzędników. Decyzja miała zabezpieczyć ich przed możliwym ściganiem przez administrację Donalda Trumpa. Ułaskawienie obejmuje jednak wyłącznie federalne postępowania dotyczące działań podjętych do 19 stycznia 2025 roku.

Donald Trump w środę zaatakował Fauciego we wpisie na platformie Truth Social. Napisał, że jego pomysły były „szalone”, a decyzje - błędne. Ponownie przekonywał też, że wirus wywołujący Covid-19 pochodził z laboratorium w chińskim Wuhan i zarzucił Fauciemu, że próbował „chronić Chiny”.

Przed przesłuchaniem Paul opublikował ponad tysiąc stron prywatnego dziennika Fauciego z okresu pandemii. Senator utrzymuje, że notatki wskazują na rozbieżności między prywatnymi zapiskami naukowca a jego publicznymi wypowiedziami. Agencja AP zwróciła jednak uwagę, że część tych zapisów była już wcześniej opisana przez Fauciego w wydanych w 2024 roku wspomnieniach i wywiadach.

Rand Paul; fot. MATTHEW KAMINSKY / PAP/EPA

Demokraci: To kampania przeciwko nauce

Fauci był jedną z najważniejszych postaci amerykańskiej odpowiedzi na pandemię Covid-19. Zalecane przez niego ograniczenia, w tym nakazy noszenia maseczek i zamykanie szkół, stały się przedmiotem ostrej krytyki na amerykańskiej prawicy. Jego zwolennicy podkreślają natomiast rolę, jaką odegrał w przedstawianiu naukowych ocen zagrożenia.

Demokratyczny senator Richard Blumenthal nazwał środowe przesłuchanie elementem „kampanii wymierzonej przeciwko nauce”. W publicznym liście ponad 150 specjalistów od chorób zakaźnych i innych naukowców stwierdziło, że nie przedstawiono wiarygodnych dowodów na poparcie zarzutów kierowanych przeciwko Fauciemu. Zaapelowali o zakończenie „politycznych polowań na czarownice”.

Prawnik Fauciego David Schertler określił oskarżenia Paula jako „fałszywe i haniebne”. Zapowiedział, że zespół byłego urzędnika rozważy wszystkie dostępne kroki prawne wobec senatora.