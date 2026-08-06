Amerykańskie zapasy amunicji na wyczerpaniu? Trump żąda wyjaśnień

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Według informacji ujawnionych przez amerykański dziennik „The Washington Post”, prezydent Donald Trump podczas piątkowego posiedzenia gabinetu w Camp David wyraził swoją frustrację związaną z przebiegiem wojny z Iranem. Głównym powodem niepokoju miały być poważne niedobory amunicji, które – jak się okazało – mogą znacząco ograniczyć możliwości prowadzenia dalszych działań militarnych przeciwko Iranowi. Trump miał zażądać wyjaśnień w tej sprawie od sekretarza obrony Pete’a Hegsetha.

Jak relacjonują osoby zaznajomione ze sprawą, Trump zażądał od sekretarza obrony Pete’a Hegsetha wyjaśnień, dlaczego został wprowadzony w błąd w kwestii stanu zapasów uzbrojenia. Prezydent miał być przekonany, że problem został już rozwiązany.

Odpowiedzialność i wzajemne oskarżenia

Według źródeł, Hegseth próbował tłumaczyć się, wskazując na swojego zastępcę, Stephena Feinberga, jako osobę odpowiedzialną za niedopilnowanie zarówno kwestii zapasów, jak i pełnej informacji przekazywanej prezydentowi. Sytuacja ta miała doprowadzić do narastającej frustracji Trumpa wobec Hegsetha, który wcześniej był jednym z największych zwolenników podjęcia działań militarnych przeciwko Iranowi.

Jeden z rozmówców gazety przekazał, że niedobory – zwłaszcza pocisków kierowanych dalekiego zasięgu oraz rakiet przechwytujących, wykorzystywanych w obronie przeciwlotniczej – są jednym z powodów, dla których Trump w ostatnich dniach wycofał się z planów przeprowadzenia kolejnych zmasowanych uderzeń na Iran.

Sam prezydent powiedział w weekend, że planował przeprowadzić na Iran „największy atak od czasów II wojny światowej”, ale go odwołał na prośbę Iranu i krajów regionu pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia.

Jak podkreślił „WP” wymiana zdań uwidoczniła narastającą frustrację Trumpa wobec Hegsetha, który — według wielu urzędników — był jednym z największych zwolenników podjęcia działań militarnych przeciwko Iranowi i przekonywał Trumpa, że będzie to szybkie oraz stosunkowo łatwe zwycięstwo.

Impas wokół cieśniny Ormuz oraz rosnące koszty i długość wojny z Iranem osłabiły zaufanie Trumpa do Hegsetha — powiedziało jedno ze źródeł.

Pentagon i Biały Dom stanowczo zaprzeczają

W odpowiedzi na medialne doniesienia, rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt wydała zdecydowane oświadczenie. To w 100 procentach fałszywe informacje. Dosłownie nigdy do tego nie doszło. A prezydent Trump ma absolutne zaufanie do sekretarza Hegsetha.

Hegseth nikogo nie wprowadził w błąd w kwestii naszych zapasów amunicji i nie obarczył winą wiceministra Feinberga. Te twierdzenia dotyczące uszczuplonych zapasów, wewnętrznych sporów oraz stanowiska sekretarza w sprawie Iranu… są równie fikcyjne – dodał główny rzecznik Pentagonu, Sean Parnell.

Ile amunicji posiada Ameryka?

Mimo oficjalnych zaprzeczeń, raporty niezależnych źródeł wskazują na poważne braki w amerykańskich magazynach uzbrojenia. Szczególnie dotkliwy jest niedobór pocisków kierowanych dalekiego zasięgu oraz rakiet przechwytujących, wykorzystywanych w obronie przeciwlotniczej.

Chociaż Stany Zjednoczone ogłosiły nowe umowy dotyczące zwiększenia produkcji niektórych rodzajów uzbrojenia, takich jak rakiety do systemów obrony powietrznej Patriot, proces wytwarzania tych pocisków może potrwać nawet dwa lata. Oznacza to, że szybkie rozwiązanie problemu niedoborów nie jest możliwe.

Według agencji Reutera, amerykańskie siły zbrojne zużyły podczas wojny z Iranem znaczną część swoich globalnych zapasów pocisków precyzyjnego rażenia. Źródła podają, że wykorzystano „niemal wszystkie” pociski ATACMS i PrSM.

Raport waszyngtońskiego think tanku CSIS wskazuje z kolei, że wojsko USA posiada mniej niż 1000 pocisków przechwytujących Patriot oraz mniej niż 250 pocisków przechwytujących THAAD. Ukraina również boryka się z niedoborem pocisków Patriot, które pozostają jedyną bronią w jej arsenale zdolną do zestrzeliwania pocisków balistycznych.

Według źródeł Reutersa, od początku wojny USA zużyły również nieco mniej niż połowę swoich światowych zapasów pocisków manewrujących Tomahawk.