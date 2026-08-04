Amerykańskie wodociągi na celowniku hakerów. Cyberuderzenia w kilku stanach

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Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z przynajmniej siedmiu stanów USA zgłosiły do FBI przypadki cyberataków na swoją infrastrukturę – poinformował we wtorek serwis Hill. Choć media sugerowały, że za incydentami mogą stać hakerzy powiązani z Iranem, prezydent Donald Trump zakwestionował tę wersję wydarzeń.

Cyberataki na systemy wodociągowe w co najmniej siedmiu stanach USA (Zdjęcie ilustracyjne)

Cyberataki na systemy wodociągowe w co najmniej siedmiu stanach USA (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Największą skalę ataków odnotowano w Minnesocie, gdzie celem cyberprzestępców padło w ubiegłym tygodniu ponad 30 systemów wodociągowych. Władze zapewniły jednak, że zdarzenia nie wpłynęły na bezpieczeństwo ani jakość dostarczanej wody. Według amerykańskich mediów, powołujących się na urzędników, sprawcami mogli być hakerzy związani z Iranem.

Podobne zgłoszenia trafiły do FBI również z sześciu innych stanów, w tym z Michigan, gdzie zaatakowano dziewięć systemów wodociągowych.

FBI poinformowało, że wspólnie z innymi agencjami prowadzi działania mające na celu ochronę infrastruktury krytycznej i jest dobrze przygotowane do reagowania na cyberzagrożenia. Jednocześnie nie wskazano oficjalnie sprawców ataków.

Iran już atakował

Jak przypomina Hill, FBI oraz Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury już wcześniej ostrzegały, że irańskie grupy hakerskie atakowały amerykańskie systemy wodociągowe i inne elementy infrastruktury krytycznej.

Donald Trump stwierdził jednak, że nie wierzy w odpowiedzialność Iranu za ataki w Minnesocie. Winą obarczył demokratycznego gubernatora stanu Tima Walza, zarzucając jego administracji nieudolność.

Walz odpowiedział, że prezydent doskonale wie, kto stoi za cyberatakami, oraz że podobne incydenty dotknęły również inne stany. „Tak wygląda współczesna wojna. Pokazuje to, że nie istnieje plan na wygraną wojnę z Iranem” – ocenił gubernator.