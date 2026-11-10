Amerykański żołnierz w rękach brytyjskiej policji. Miał szpiegować na rzecz Rosji

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W ramach śledztwa prowadzonego we współpracy z Siłami Zbrojnymi Stanów Zjednoczonych i FBI, brytyjska policja zatrzymała wysokiego rangą amerykańskiego żołnierza pod zarzutem współpracy z rosyjskim wywiadem. 41-letni wojskowy przebywa obecnie w areszcie w Londynie.

We wtorek wieczorem brytyjska policja poinformowała o zatrzymaniu 41-letniego amerykańskiego żołnierza, który jest podejrzany o współpracę z rosyjskim wywiadem.

Wysoki rangą wojskowy wpadł w ręce funkcjonariuszy w pobliżu miasta Gloucester w południowo-zachodniej Anglii. W związku z jego aresztowaniem mundurowi przeprowadzili przeszukania w dwóch lokalizacjach na terenie hrabstwa Gloucestershire. Mężczyzna został przewieziony do Londynu, gdzie jest przesłuchiwany.

41-latek został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw przewidzianych w artykułach 1. i 3. ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Dotyczą one pozyskiwania lub ujawniania chronionych informacji oraz udzielania pomocy zagranicznej służbie wywiadowczej.

Brytyjska policja przekazała, że zarzuty dotyczą współpracy z Rosją.

„To budzi ogromne zaniepokojenie USA i naszych sojuszników”

Brytyjska policja zaznaczyła, że aresztowanie nie jest powiązane z żadnym innym, rozpoczętym wcześniej śledztwem.

„To ważne aresztowanie i śledztwo są wynikiem ścisłej współpracy między władzami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Zarzuty są poważne, a nasze śledztwo wciąż trwa. Będziemy współpracować, aby podjąć zdecydowane działania przeciwko osobom podejrzanym o jakąkolwiek działalność przestępczą, która mogłaby zagrozić naszemu bezpieczeństwu narodowemu” - oświadczyła Vicki Evans, krajowa koordynatorka ds. przeciwdziałania terroryzmowi.

„To ważne aresztowanie wiąże się z zarzutami szpiegostwa, co budzi ogromne zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników. Chociaż śledztwo w tej sprawie nadal trwa, pragnę przekazać jasny komunikat - FBI nie toleruje nikogo, kto złamie przysięgę złożoną Stanom Zjednoczonym i którego działania zagrażają naszemu bezpieczeństwu narodowemu oraz bezpieczeństwu naszych partnerów” - oznajmił natomiast szef FBI Kash Patel.

Generał Sean Stinchon, dowódca Kontrwywiadu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych, zauważył, że działania wysokiego rangą żołnierza, któremu powierzono „poufne informacje”, są „otrzeźwiającym przypomnieniem”, iż „zagrożenia wewnętrzne są realne i stałe”.