Amerykański wywiad alarmuje. Iran posiada nawet 2,5 tysiąca rakiet balistycznych

RMF24

Irański potencjał rakietowy wciąż budzi niepokój na świecie. Według najnowszych doniesień „Wall Street Journal” Iran dysponuje od 1,5 do nawet 2,5 tysiąca rakiet balistycznych. Te informacje stawiają pod znakiem zapytania wcześniejsze zapewnienia administracji Donalda Trumpa o zniszczeniu irańskich zdolności militarnych.

Iran posiada od 1,5 tysiąca do nawet 2,5 tysiąca rakiet balistycznych – wynika z danych amerykańskiego wywiadu, na które powołuje się „Wall Street Journal”. Eksperci podkreślają, że dokładne liczby są trudne do ustalenia – nie wiadomo, ile rakiet jest gotowych do natychmiastowego użycia, a ile pozostaje w magazynach. Jedno jest pewne: Teheran zachował zdolność do przeprowadzania ataków na cele amerykańskie i sojusznicze w regionie.

Sprzeczne sygnały z Waszyngtonu

Nowe ustalenia amerykańskiego wywiadu stoją w sprzeczności z niedawnymi wypowiedziami przedstawicieli administracji Donalda Trumpa. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth zapewniał, że irański przemysł zbrojeniowy został „zniszczony”, a działania Stanów Zjednoczonych określił jako „historyczne zwycięstwo militarne”.

Tymczasem eksperci cytowani przez „WSJ” oraz izraelscy urzędnicy twierdzą, że Iran nie tylko utrzymał swój arsenał, ale także odbudowuje go, wykorzystując wcześniej zgromadzone komponenty.

Iran nie zwalnia tempa

Według informacji agencji Bloomberg Teheran posiada co najmniej 1700 rakiet balistycznych i produkuje do 50 kolejnych miesięcznie. Izraelskie służby szacują, że liczba ta może być jeszcze wyższa. Odbudowują siły, ponownie się zbroją – komentuje izraelski urzędnik cytowany przez „WSJ”. To wszystko sprawia, że irański arsenał pozostaje jednym z głównych czynników wpływających na decyzje administracji USA w sprawie ewentualnych działań militarnych wobec Iranu.

Stan irańskiego arsenału balistycznego jest obecnie jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę przez Biały Dom przy rozważaniu kolejnych kroków wobec Teheranu. Według „WSJ” prezydent Trump miał ostatnio sygnalizować swoim doradcom, że może wstrzymać się z kolejnymi atakami, jeśli Iran i wspierani przez niego Huti z Jemenu nie podejmą nowych działań ofensywnych.