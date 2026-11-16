Amerykański koszykarz wpadł na lotnisku. Miał w bagażu 34 kg narkotyków

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Zawodowy koszykarz z USA został aresztowany na lotnisku w Lagos w Nigerii po tym, jak w jego bagażu znaleziono niemal 34 kilogramy konopi indyjskich. Zatrzymany to 28-letni Greene Da'monte Khiree ze stanu Georgia, który przybył do Nigerii z Tajlandii przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Po zatrzymaniu mężczyzna tłumaczył Krajowej Agencji ds. Walki z Narkotykami (NDLEA), że przyjechał do Nigerii, by rozbudować sieć kontaktów w celu rozwijania swojej sportowej kariery. Nie odniósł się jednak do stawianych mu zarzutów. Z analizy telefonu mężczyzny wynika jednak, że mężczyzna ma wiedzę o „działalności związanej z handlem narkotykami” i jest w nią zaangażowany.

Chciał zostawić bagaże na lotnisku

Koszykarz został zatrzymany w środę po tym, jak funkcjonariusze lotniska zauważyli, że porzucił swoje dwa nadane bagaże i próbował opuścić lotnisko tylko z bagażem podręcznym. Obie walizki, na których widniało jego nazwisko, zawierały 32 paczki narkotyku znanego jako „Loud”, silnej odmiany konopi indyjskiej. Agencja dodała również, że w torbach zabezpieczono urządzenie śledzące.

Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) na swoich stronach informuje, że ostatni występ koszykarza o imieniu Damonte Greene miał miejsce na turnieju Phuket Elite Cup w Tajlandii, 26 września.

Zatrzymany koszykarz (fot. NDLEA) / materiały udostępnione

Nigeria na celowniku przemytników narkotyków

Nigeria od lat była postrzegana głównie jako kraj tranzytowy dla międzynarodowego przemytu narkotyków. Jednak według najnowszych raportów Organizacji Narodów Zjednoczonych, państwo to coraz częściej staje się nie tylko punktem przerzutowym, ale także producentem, konsumentem i dystrybutorem nielegalnych substancji.

W ostatnich miesiącach NDLEA przeprowadziła szereg spektakularnych operacji, które doprowadziły do wykrycia kilku przemysłowych laboratoriów metamfetaminy. W jednej z takich akcji aresztowano podejrzanego meksykańskiego barona narkotykowego, który próbował uciec z Nigerii przez Lagos. Władze obawiają się, że nigeryjscy producenci narkotyków coraz częściej współpracują z meksykańskimi kartelami, co może prowadzić do wzrostu produkcji i eksportu niebezpiecznych substancji.

W sierpniu aresztowano influencera podejrzanego o powiązania z międzynarodową siatką przemytników narkotyków, po tym jak władze skonfiskowały kokainę o wartości niemal 28 mln dolarów (111 mln zł), która była przeznaczona na rynek brytyjski.

Metamfetamina to wysoce uzależniający syntetyczny narkotyk, który może powodować ciężką psychozę, zawały serca lub udary.