Amerykańscy wyborcy nieprzychylni wobec Trumpa. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

RMF24

62 proc. uczestników wtorkowych wyborów połówkowych jest niezadowolonych z działań prezydenta Donalda Trumpa – wynika z badania wyborców opublikowanego m.in. przez NBC, CNN i AP. 65 proc. oceniło, że sytuacja gospodarcza się pogorszyła.

Wielu oddało głos jako gest sprzeciwu

Jak wynika z badania mierzącego nastroje uczestników wyborów, aprobatę dla prezydenta wyraziło 38 proc., a dezaprobatę – 62 proc. Wynik ten jest nieco lepszy dla Trumpa od większości ostatnich badań. Większość wyborców krytycznie ocenia prezydenta w kluczowych dla wyniku wyborów do Senatu, w tym w Teksasie, Ohio i Michigan.

Według telewizji NBC 43 proc. wyborców biorących udział w wyborach oddało głos jako gest sprzeciwu wobec Trumpa, zaś 16 proc. jako gest wsparcia. Aż 3/4 wyborców deklarowało też niezadowolenie lub gniew z powodu kierunku, w którym zmierza kraj.

Co nie podoba się Amerykanom?

Głównymi kwestiami wymienianymi przez respondentów były gospodarka (39 proc.), demokracja (32 proc.) i imigracja (14 proc.). Jednocześnie 65 proc. badanych oceniło, że sytuacja gospodarcza się pogorszyła, a 28 – że polepszyła.

Badanie przeprowadzone wśród tych, którzy głosowali we wtorek oraz przed dniem wyborczym, jest niekorzystnym sygnałem dla partii rządzącej. Nie musi jednak przekładać się bezpośrednio na wyniki wyborów w poszczególnych wyścigach i okręgach wyborczych, które zdecydują o kompozycji przyszłego Kongresu.