Amerykanie zagłosowali. Trump zgłasza reklamację

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Ubiegłotygodniowe wybory do Kongresu w Stanach Zjednoczonych nie były uczciwe, doszło do fałszerstw z użyciem maszyn do głosowania - zasugerował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak żadnych dowodów na swoje sugestie.

Trump znów widzi fałszerstwo. Tym razem winne są maszyny

„Czy ktokolwiek naprawdę wierzy, że te »Wybory« były uczciwe. Jak sondaże mogły tak bardzo się mylić???” – napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Dodał, że, niektóre transze głosów z wczesnego głosowania były tak duże, że „niemożliwe było wygrać, niezależnie od tego, jak wielu ludzi poszło głosować”. „Tu chodzi o maszyny, które są znacznie ważniejsze niż wyborca” - tak zakończył wpis.

Prezydent nie podał żadnych dowodów na swoje teorie. Jego wpis dotyczy sytuacji, w której m.in. w Teksasie kandydat demokratów na senatora James Talarico zdobył tyle głosów oddanych przed dniem wyborczym, że wygrałby nawet wówczas, gdyby wszyscy wyborcy głosujący we wtorek poparli jego rywala. W Teksasie i wielu różnych stanach większość wyborców oddała swój głos przed dniem wyborów, korespondencyjnie lub osobiście.

Od około dekady wyborcy głosujący wcześnie chętniej popierają demokratów.

Wbrew twierdzeniom Trumpa, przedwyborcze sondaże wskazywały na zdecydowaną wygraną demokratów, choć w niektórych przypadkach kandydaci opozycji okazali się nieco niedoszacowani. Demokraci zdobyli większość w obu izbach Kongresu, w tym co najmniej 252 mandaty w Izbie Reprezentantów.

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Z dotychczasowych rezultatów wynika, że na polityków Partii Demokratycznej w wyborach do Izby głosowało o 13 proc. więcej wyborców niż na republikanów. Jest to największa przewaga którejkolwiek z partii od 1976 roku.

Była to pierwsza powyborcza wypowiedź prezydenta, w której w jasny sposób wysunął oskarżenia o fałszerstwa wyborcze. Wcześniej mówił jedynie o nieuczciwej zagrywce demokratów na Alasce, którzy skłonili do startu dwóch kandydatów mających zmylić wyborców i podebrać głosy senatorowi Danowi Sullivanowi. W miniony weekend Trump podawał dalej liczne wpisy z anonimowych kont z wykresami, które miały wskazywać na rzekome nieprawidłowości.

Jeszcze w noc wyborczą prezydent powiedział jednak dziennikowi „New York Times”, że uzna wynik głosowania.

To kolejna odsłona sporu o rzeczywistość

Trump wielokrotnie wcześniej wysuwał nieudowodnione oskarżenia o fałszerstwa wyborcze, zwłaszcza dotyczące przegranych przez niego wyborów 2020 roku. On i jego współpracownicy twierdzili m.in., że w spisku uczestniczyli producenci maszyn do głosowania i liczenia głosów. W 2023 roku telewizja Fox News zgodziła się wypłacić 787 mln dolarów odszkodowania firmie Dominion Voting Systems za rozpowszechnianie tych teorii. Ugodę zawarł też były prawnik Trumpa Rudy Giuliani.