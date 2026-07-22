Amerykanie zaatakowali wyspę Larak. „Jeśli postawią swoją brudną stopę…”

RMF24

Amerykanie zaatakowali cele na irańskiej wyspie Larak w cieśninie Ormuz - podała w środę AFP, powołując się na irańską agencję Tasnim. Mieszkańcy położonej na wyspie osady usłyszeli głośną eksplozję. Władze próbują ustalić skalę zniszczeń. Irańscy wojskowi ostrzegają USA przed „postawieniem brudnej stopy” na irańskiej ziemi.

Do eksplizji na wyspie Larak miało dojść o godz. 14:48 czasu lokalnego (godz. 13:18 w Polsce).

Larak to niewielka wyspa w cieśninie Ormuz, położona na wschód od wyspy Keszm. Znajduje się na niej baza wojskowa oraz pływający terminal służący do eksportu ropy naftowej.

Położenie wyspy w cieśninie Ormuz czyni z niej centralny element strategii morskiej Iranu - oceniła stacja Al-Dżazira.

Iran, który od początku wojny z USA usiłuje przejąć kontrolę nad Ormuzem, zmusza przewoźników, by kierowali statki trasą pomiędzy lądem a wyspą Larak, twierdząc, że tylko ten wąski korytarz położony w obrębie irańskich wód terytorialnych jest „bezpieczny” .

Trasa, oddzielona od głównego kanału zaminowanego przez Iran w początkach blokady Ormuzu, umożliwia flocie wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i władzom portu wizualną inspekcję statków.

We wtorek rzecznik armii Iranu Mohammad Akraminia zapowiedział, że gdyby siły USA dokonały desantu na jedną z wysp, wojsko byłoby gotowe zbombardować własne terytorium.

Jeśli Amerykanie postawią stopę na jednej z naszych wysp, z pewnością zaatakujemy ich na naszym terenie – powiedział.

Dowódca armii Iranu Amir Hatami ostrzegł w środę, że jeśli siły USA „postawią swoją brudną stopę” na irańskiej ziemi, staną w obliczu „milionów gotowych do walki Irańczyków”.