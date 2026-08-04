Amerykanie „wystrzelali się” w Iranie. Kurczą się zapasy kluczowych pocisków

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Armia Stanów Zjednoczonych podczas trwającej od pięciu miesięcy wojny z Iranem wykorzystała znaczną część zapasów precyzyjnych pocisków dalekiego zasięgu - informuje Reuters, powołując się na kilka źródeł. Może to rodzić pytania o gotowość USA do reagowania na ewentualne kryzysy w innych częściach świata, w tym z udziałem Rosji lub Chin.

Reuters, powołując się na trzy osoby znające dane dotyczące uzbrojenia, podał we wtorek, że amerykańskie wojska zużyły „praktycznie wszystkie” zapasy lądowych pocisków ziemia-ziemia: ATACMS (Army Tactical Missile Systems) oraz nowszych PrSM (Precision Strike Missiles). Źródła zastrzegły anonimowość i nie ujawniły konkretnych liczb pozostałych rakiet.

ATACMS i PrSM umożliwiają prowadzenie precyzyjnych uderzeń z dużej, bezpiecznej odległości. Pociski ATACMS przekazane przez USA były wcześniej wykorzystywane przez Ukrainę do atakowania celów na terytorium Rosji. PrSM to ich następca, o większych możliwościach i zasięgu.

Obawy o zdolność do reagowania w innych regionach

Według jednej z osób cytowanych przez Reutersa, szybkie zużywanie zapasów było skutkiem decyzji administracji Donalda Trumpa o ograniczaniu bardziej ryzykownych metod ataku na cele w Iranie, takich jak naloty z użyciem samolotów bojowych.

Analitycy podkreślają, że pociski dalekiego zasięgu byłyby szczególnie istotne w ewentualnym konflikcie z przeciwnikiem dysponującym silną obroną powietrzną, takim jak Chiny. Cena pojedynczego pocisku tego typu przekracza milion dolarów.

Jedno ze źródeł przekazało Reutersowi, że Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), odpowiedzialne za amerykańskie działania na Bliskim Wschodzie, niemal wykorzystało zapasy pocisków odpalanych z lądu, które miało przed rozpoczęciem wojny. Miało jednak otrzymać uzupełnienia z innych amerykańskich magazynów na świecie.

Biały Dom odrzuca obawy. W przekazanym agencji oświadczeniu prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone mają „znacznie więcej amunicji niż ktokolwiek inny na świecie” i więcej, niż potrzebują. Zapewnił także, że firmy zbrojeniowe zwiększają produkcję oraz rozbudowują zakłady.

Kurczą się także zapasy pocisków do obrony przeciwrakietowej

Reuters podał, że w ostatnim tygodniu wewnątrz amerykańskiej administracji nasiliły się rozmowy o stanie magazynów uzbrojenia. Dotyczą one tego, jak długo Waszyngton może kontynuować uderzenia na Iran bez osłabienia zdolności do odpowiedzi na zagrożenia w innych regionach.

Według opublikowanej w ubiegłym tygodniu analizy przez Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), amerykański think tank z siedzibą w Waszyngtonie, od lutego do lipca zużyto około 65 proc. amerykańskich pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot. Zapasy pocisków do systemów THAAD, przeznaczonych do niszczenia pocisków balistycznych w ich terminalnej fazie lotu, miały natomiast spaść o co najmniej 38 proc. względem poziomu z początku wojny.

Dwaj rozmówcy Reutersa potwierdzili, że dane CSIS są zgodne z wewnętrznymi szacunkami USA. Agencja zaznaczyła jednak, że nie miała wglądu w same dane dotyczące zapasów.

Jedno ze źródeł oceniło również, że od początku konfliktu USA zużyły nieco mniej niż połowę globalnych zapasów pocisków manewrujących Tomahawk. To kluczowa amunicja w przypadku ataków na silnie ufortykowane cele, odpalana m.in. z niszczycieli, krążowników i okrętów podwodnych.

Pentagon zapewnia, że amerykańska armia zachowuje pełną zdolność działania. Rzecznik Departamentu Obrony Sean Parnell oświadczył, że siły zbrojne USA mają wszystko, czego potrzebują, by realizować operacje „w czasie i miejscu wybranym przez prezydenta”.

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