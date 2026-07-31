Ambasada Polski we Włoszech ostrzega. „Szczególnie chroń te dokumenty”

RMF24

Sezon wakacyjny we Włoszech przynosi nie tylko piękne widoki i słoneczną pogodę, ale również wzrost liczby kradzieży, których ofiarami padają polscy turyści. Ambasada RP we Włoszech opublikowała specjalny komunikat z ostrzeżeniami i praktycznymi poradami, jak zabezpieczyć się przed złodziejami.

Polskie władze konsularne alarmują o rosnącej liczbie zgłoszeń dotyczących kradzieży samochodów i kamperów.

„W sezonie wakacyjnym we Włoszech dochodzi do wielu kradzieży – zarówno kieszonkowych, jak i włamań do samochodów. Szczególnie narażeni są turyści podróżujący samochodami, kamperami i przyczepami kempingowymi” – podkreślono w komunikacie ambasady.

Jak nie paść ofiarą złodziei?

Ambasada polska opublikowała szereg wskazówek, które mają pomóc turystom uniknąć przykrych sytuacji. Przede wszystkim zaleca się, by nie zostawiać bagażu na widoku.

„Torby, plecaki, aparaty fotograficzne czy laptopy pozostawione w samochodzie są łatwym celem dla złodziei. Dokumenty i pieniądze trzymaj oddzielnie. Nie przechowuj wszystkich dokumentów, kart płatniczych i gotówki w jednym miejscu. Płać kartą. Nie noś przy sobie dużych kwot gotówki” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, ambasada apeluje, by kampery parkować wyłącznie na campingach lub w wyznaczonych miejscach postojowych i unikać niestrzeżonych parkingów. Zaleca się także, by zabierać ze sobą wszystkie cenne rzeczy, nawet jeśli opuszcza się pojazd tylko na kilka minut.

Co zrobić w przypadku kradzieży?

W przypadku, gdy dojdzie do kradzieży, polska placówka dyplomatyczna radzi, by niezwłocznie zgłosić sprawę policji lub karabinierom, zrobić zdjęcia uszkodzeń pojazdu oraz sporządzić listę skradzionych przedmiotów. Ważne jest również zabezpieczenie dokumentów.

"Pamiętaj. Konsul może pomóc w przypadku utraty paszportu, ale nie może wydać zastępczego prawa jazdy ani dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dlatego szczególnie chroń te dokumenty" – przypomina ambasada.