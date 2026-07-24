Alert w portugalskim kurorcie. 4-metrowy żarłacz biały zbliżył się do wybrzeża

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W czwartek po południu w okolicach słynnego kurortu Nazare na portugalskim wybrzeżu Atlantyku zauważono dużego żarłacza białego. To niecodzienne wydarzenie, bo ten gatunek rekina bardzo rzadko pojawia się u brzegów Portugalii.

Rekin zbliżył się do jachtu

Obecność żarłacza w odległości około 2 mil morskich od brzegu potwierdziła firma Ocean Adventure, która organizuje wycieczki na obserwację delfinów. To właśnie z pokładu jednego z ich jachtów nagrano krótki film, na którym widać dużego rekina zbliżającego się do łodzi. Władze firmy przekazały, że do spotkania doszło w czwartek po południu.

Biolodzy potwierdzają: to żarłacz biały

Nagranie zostało przeanalizowane przez biologów, którzy ocenili, że sfilmowane zwierzę to prawdopodobnie dorosły osobnik żarłacza białego o długości około 4 metrów. Eksperci wyjaśnili, że identyfikację gatunku ułatwił charakterystyczny kolor płetwy oraz szybkość, z jaką rekin się poruszał.

Alerty dla plażowiczów i surferów

Po potwierdzeniu obecności drapieżnika wydano alert dla plaż w Nazare i Sao Martinho do Porto. Służby apelują o ostrożność, szczególnie do surferów i plażowiczów, którzy tłumnie odwiedzają te rejony w szczycie sezonu letniego.

Rzadkość w portugalskich wodach

Żarłacz biały to niezwykle rzadki gość u wybrzeży Portugalii. Rok temu w pobliżu kurortu Peniche zauważono żarłacza błękitnego. Tymczasowo zamknięto wtedy jedną z plaż. W ubiegłym roku ten sam gatunek rekina widziano także w okolicach gmin Caldas da Rainha i Obidos. Żaden z tych osobników nie przekraczał jednak 2,5 metra długości.