Alert czwartego stopnia wydany przez USA. Nie jedźcie do tego kraju

RMF24

Alert trzeciego stopnia, a na obszarach przygranicznych czwartego, czyli najwyższego, wydała ambasada USA w Arabii Saudyjskiej. Odradza się wszelkie podróże do tego kraju.

Komunikat opublikowano w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Iranu oraz jemeńskich rebeliantów Huti.

USA na celowniku. Najwyższy stopień alertu

Zalecenie uzasadniono „ryzykiem obierania za cel amerykańskich interesów przez irańskie drony i rakiety, konfliktów zbrojnych, terroryzmu, zakazów wyjazdu oraz lokalnych przepisów dotyczących aktywności w mediach społecznościowych”.

Amerykański Departament Stanu wskazał ponadto, że wybrane obszary przygraniczne objęto najwyższym, czwartym stopniem alertu i bezwzględnie wezwano do zaniechania podróży do obszarów przygranicznych z Jemenem „z powodu zagrożenia terrorystycznego”.

Eskalacja walk w Jemenie. Ponad 100 tys. osób musiało opuścić domy Od początku września ponad 100 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w Jemenie w wyniku eskalacji walk między rebeliantami Huti a siłami rządowymi. Sytuacja humanitarna w regionie staje się coraz bardziej dramatyczna, a tysiące…

Stałe niebezpieczeństwo w regionie

Wytyczne konsularne mają bezpośredni związek z wydarzeniami z 28 lutego, kiedy to USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Od tego czasu w regionie utrzymuje się stałe niebezpieczeństwo ataków rakietowych oraz uderzeń bezzałogowców.

Alert 3. stopnia dla Arabii Saudyjskiej wydano po raz pierwszy 13 marca br. i został ponowiony również pod koniec sierpnia.

Dodatkowym czynnikiem destabilizującym bezpieczeństwo na Półwyspie Arabskim jest utrzymujące się zagrożenie ze strony powiązanych z Teheranem bojówek Hutich.