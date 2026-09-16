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Alert czwartego stopnia wydany przez USA. Nie jedźcie do tego kraju

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (07:52)

Alert trzeciego stopnia, a na obszarach przygranicznych czwartego, czyli najwyższego, wydała ambasada USA w Arabii Saudyjskiej. Odradza się wszelkie podróże do tego kraju.

Alert czwartego stopnia wydany przez USA. Nie jedźcie do tego kraju
Lotnisko w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Komunikat opublikowano w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Iranu oraz jemeńskich rebeliantów Huti.

USA na celowniku. Najwyższy stopień alertu

Zalecenie uzasadniono „ryzykiem obierania za cel amerykańskich interesów przez irańskie drony i rakiety, konfliktów zbrojnych, terroryzmu, zakazów wyjazdu oraz lokalnych przepisów dotyczących aktywności w mediach społecznościowych”.

Amerykański Departament Stanu wskazał ponadto, że wybrane obszary przygraniczne objęto najwyższym, czwartym stopniem alertu i bezwzględnie wezwano do zaniechania podróży do obszarów przygranicznych z Jemenem „z powodu zagrożenia terrorystycznego”.

Stałe niebezpieczeństwo w regionie

Wytyczne konsularne mają bezpośredni związek z wydarzeniami z 28 lutego, kiedy to USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Od tego czasu w regionie utrzymuje się stałe niebezpieczeństwo ataków rakietowych oraz uderzeń bezzałogowców. 

Alert 3. stopnia dla Arabii Saudyjskiej wydano po raz pierwszy 13 marca br. i został ponowiony również pod koniec sierpnia.

Dodatkowym czynnikiem destabilizującym bezpieczeństwo na Półwyspie Arabskim jest utrzymujące się zagrożenie ze strony powiązanych z Teheranem bojówek Hutich. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Arabia Saudyjska
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