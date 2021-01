Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny odleciał w niedzielę z Berlina do Moskwy na pokładzie samolotu rosyjskich linii lotniczych Pobieda. Samolot planowo powinien wylądować w Moskwie o godz. 19.20 czasu lokalnego. Agencja Reutera podała, że lotnisko Wnukowo zostało zamknięte dla przylotów. Wylądował w niedzielę wieczorem na lotnisku Szeremietiewo - poinformowała rzeczniczka polityka Kira Jarmysz na Twitterze. Jak podaje TV Dożd, Nawalny został zatrzymany podczas kontroli paszportowej na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie.

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny odleciał w niedzielę z Berlina do Moskwy na pokładzie samolotu rosyjskich linii lotniczych Pobieda / ALEXANDER BECHER / PAP/EPA

Federalna Służba Więzienna (FSIN) oznajmiła, że Nawalny został zatrzymany podczas przechodzenia kontroli paszportowej. Służby zaznaczyły, że za Nawalnym wysłany został list gończy.

Jak przekazała TV Dożd, policjanci podeszli do Nawalnego, gdy przechodził kontrolę paszportową. Polecili mu, by poszedł z nimi i odmówili wyjaśnienia, czy jest zatrzymany. Nie pozwolili, by towarzyszyła mu jego adwokat Olga Michajłowa, która razem z Nawalnym przyleciała z Berlina.



Z Berlina wyleciał z opóźnieniem

Na pokład samolotu Nawalny i jego żona - Julia, weszli krótko przed odlotem. Zanim zajęli miejsca, zostali otoczeni przez filmujących ich telefonami komórkowymi innych pasażerów, którzy wstali ze swoich miejsc, w tym przez licznych dziennikarzy. Rozległy się oklaski i pytania w języku rosyjskim i angielskim.

Na pytanie, czy czuje się bohaterem, Nawalny odparł, że czuje się "obywatelem Rosji, który ma pełne prawo, by powrócić do domu". Powiedział także, że nie boi się wrócić do Rosji - relacjonuje kanał MBChMedia.



Zanim Nawalny wszedł do samolotu, wyprowadzono z niego pasażera, który zaczął przeklinać i wyzywać personel. Niezależne media w Rosji podały, że w związku z tym wylot z Berlina opóźnił się.



Nawalny i jego żona nie rejestrowali się na rejs osobiście - ich paszporty przynieśli do rejestracji funkcjonariusze niemieckiej policji. Na płytę lotniska zostali przywiezieni samochodem wprost do samolotu, bez przechodzenia przez terminal.



Problemy z lądowaniem

Czas lotu z Berlina to około 2 godz. 25 minut. Samolot miał wylądować na lotnisku Wnukowo w Moskwie. Jednak, jak poinformowali współpracownicy rosyjskiego opozycjonisty - w związku z tym, że Wnukowo zostało zamknięcie, Nawalny wylądował na lotnisku Szeremietiewo.

Tymczasem na Wnukowie oczekiwali przybycia Nawalnego jego zwolennicy. Na terminalu było wielu funkcjinariuszy policji w tym sił specjalnych - OMON. W pewnym momencie funkcjonariusze omonowcy usunęli z terminalu grupę ludzi. Wśród zatrzymanych są także dziennikarze. Niezależna "Nowaja Gazieta" podała, że policja zatrzymała jej dziennikarza, Włada Dokszyna. Korespondent telewizji Dożd Eduard Burmistrow, którego również zatrzymano, został wylegitymowany i zwolniony. Do zatrzymań doszło także przed wejściem do budynku.





Jeszcze przed przylotem opozycjonisty rosyjskie władze ostrzegały, że tuż po wylądowaniu zostanie on zatrzymany. W związku z przybyciem Nawalnego struktury siłowe w głównych miastach Rosji są w stanie podwyższonej gotowości.

Na moskiewskie lotnisko nie wpuszczono mediów

Według danych serwisu Flightradar rejs, którym wraca Nawalny, był najliczniej obserwowanym w danym momencie przez internautów na tym serwisie.



Prokuratura Moskwy ostrzegła przed zgromadzeniem na Wnukowie odbywającym się bez zezwolenia, a władze portu lotniczego nie pozwoliły na pracę mediów, powołując się na względy epidemiczne. W niedzielę ograniczono wejście na teren lotniska - do terminalu wpuszczani byli tylko pasażerowie z biletem.



Brat Nawalnego zatrzymany na lotnisku w Moskwie

Na moskiewskim lotnisku Wnukowo zatrzymany został Oleg Nawalny, brat opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Zatrzymana została także współpracująca z Nawalnym prawniczka Lubow Sobol i aktywista Konstantin Kotow - podała niezależna telewizja Dożd.



Policja zatrzymała ponadto Rusłana Szawieddinowa, pracownika założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją.

Funkcjonariusze policji zatrzymują zwolennika rosyjskiego lidera opozycji Aleksieja Nawalnego na międzynarodowym lotnisku Wnukowo w Moskwie / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA



W sumie funkcjonariusze w Moskwie zatrzymali w niedzielę 37 osób w związku z powrotem do kraju opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - podał portal OWD-Info, monitorujący zatrzymania w Rosji. Do zatrzymań doszło głównie w Moskwie na lotnisku Wnukowo, na które miał przybyć Nawalny.



Kilka osób zatrzymanych zostało także w Petersburgu.

Nawalny otruty nowiczokiem

Nawalny został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie.

Na początku września kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że laboratorium Bundeswehry, badające pobrane próbki od Nawalnego, wykryło, że otruto go bojowym środkiem chemicznym z grupy nowiczok.