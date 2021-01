Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny odleciał w niedzielę z Berlina do Moskwy na pokładzie samolotu rosyjskich linii lotniczych Pobieda. Samolot planowo powinien wylądować w Moskwie o godz. 19.20 czasu lokalnego. Agencja Reutera podała, że Wnukowo zostało zamknięte dla przylotów. Pojawiły się także informacje o zamknięciu jednego pasa startowego. Samolot z rosyjskim opozycjonistą może wylądować na lotnisku Szeremietiewo - poinformowali współpracownicy Nawalnego w mediach społecznościowych.

Na pokład samolotu Nawalny i jego żona - Julia, weszli krótko przed odlotem. Zanim zajęli miejsca, zostali otoczeni przez filmujących ich telefonami komórkowymi innych pasażerów, którzy wstali ze swoich miejsc, w tym przez licznych dziennikarzy. Rozległy się oklaski i pytania w języku rosyjskim i angielskim.

Na pytanie, czy czuje się bohaterem, Nawalny odparł, że czuje się "obywatelem Rosji, który ma pełne prawo, by powrócić do domu". Powiedział także, że nie boi się wrócić do Rosji - relacjonuje kanał MBChMedia.



Zanim Nawalny wszedł do samolotu, wyprowadzono z niego pasażera, który zaczął przeklinać i wyzywać personel. Niezależne media w Rosji podały, że w związku z tym wylot z Berlina opóźnił się.



Nawalny i jego żona nie rejestrowali się na rejs osobiście - ich paszporty przynieśli do rejestracji funkcjonariusze niemieckiej policji. Na płytę lotniska zostali przywiezieni samochodem wprost do samolotu, bez przechodzenia przez terminal.



Problemy z lądowaniem

Czas lotu z Berlina to około 2 godz. 25 minut. Samolot miał wylądować na lotnisku Wnukowo w Moskwie; współpracownicy Nawalnego wezwali jego zwolenników, by powitali opozycjonistę po przylocie. Jednak, jak poinformowali współpracownicy rosyjskiego opozycjonisty - w zwiąsku z tym, że lotnisko zostało zamknięcie, Nawalny prawdopodobnie wyląduje na lotnisku Szeremietiewo.

Jeszcze przed przylotem opozycjonisty rosyjskie władze ostrzegały, że tuż po wylądowaniu zostanie on zatrzymany. W związku z przybyciem Nawalnego struktury siłowe w głównych miastach Rosji są w stanie podwyższonej gotowości.





Na moskiewskie lotnisko nie wpuszczono mediów

Według danych serwisu Flightradar rejs, którym wraca Nawalny, był najliczniej obserwowanym w danym momencie przez internautów na tym serwisie.



Prokuratura Moskwy ostrzegła przed zgromadzeniem na Wnukowie odbywającym się bez zezwolenia, a władze portu lotniczego nie pozwoliły na pracę mediów, powołując się na względy epidemiczne. W niedzielę ograniczono wejście na teren lotniska - do terminalu wpuszczani byli tylko pasażerowie z biletem.



Strefa przylotów międzynarodowych została odgrodzona od pozostałych pomieszczeń terminalu. Według kanału Baza na komunikatorze Telegram na lotnisku pełni służbę około 100 policjantów.

Brat Nawalnego zatrzymany na lotnisku w Moskwie

Na moskiewskim lotnisku Wnukowo zatrzymany został w niedzielę Oleg Nawalny, brat opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Zatrzymana została także współpracująca z Nawalnym prawniczka Lubow Sobol i aktywista Konstantin Kotow - podała niezależna telewizja Dożd.



Policja zatrzymała ponadto Rusłana Szawieddinowa, pracownika założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją.

Wszyscy przybyli na lotnisko, by przywitać wracającego do Moskwy Nawalnego.



Nawalny otruty nowiczokiem

Nawalny został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie.

Na początku września kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że laboratorium Bundeswehry, badające pobrane próbki od Nawalnego, wykryło, że otruto go bojowym środkiem chemicznym z grupy nowiczok.