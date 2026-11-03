Alarmy bombowe w samolotach Ryanaira. Eskorta myśliwców była konieczna

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Dwa samoloty pasażerskie linii Ryanair awaryjnie lądowały we wtorek na lotnisku Fiumicino w Rzymie po anonimowych zgłoszeniach o bombach na pokładach. Maszyny lecące z Portugalii i Irlandii eskortowały wojskowe myśliwce. Alarmy okazały się fałszywe.

Włoskie media podały, że lotnisko Fiumicino otrzymało anonimową informację o możliwych ładunkach wybuchowych na pokładach dwóch samolotów Ryanaira.

W związku z wdrożeniem nadzwyczajnych procedur bezpieczeństwa oba rejsy były eskortowane przez myśliwce do momentu lądowania. Na płycie rzymskiego lotniska czekali saperzy.

Po lądowaniu służby sprawdziły pasażerów, bagaże oraz oba samoloty. Kontrole nie potwierdziły obecności materiałów wybuchowych ani innego zagrożenia.

Jak podało BBC, specjalnie wyszkolone psy sprawdzały samolot linii Ryanair w Hiszpanii po podejrzeniu zagrożenia bombowego.

Służby ratunkowe przeszukały maszynę lecącą z Manchesteru do Murcji po otrzymaniu zgłoszenia o zagrożeniu.

Seria alarmów w regionie

We wtorek podobne incydenty zakłóciły ruch lotniczy także w innych krajach. Samolot lecący z Izraela wylądował awaryjnie w Sofii po informacji o możliwym podłożeniu ładunku wybuchowego. Bułgarskie służby przekazały, że weryfikują zgłoszenie.

Alarmy bombowe dotyczyły również lotów do Warszawy. Maszynę lecącą z Londynu skierowano na lotnisko Warszawa-Modlin, które tymczasowo wstrzymało operacje. Samolot z Kopenhagi został z kolei skontrolowany po lądowaniu na Lotnisku Chopina. W obu przypadkach nie potwierdzono zagrożenia.

Dzień wcześniej samolot Wizz Air lecący z Londynu do Sofii przekierowano do Budapesztu po zgłoszeniu o bombie na pokładzie.