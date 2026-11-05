Alarmy bombowe w samolotach. Bruksela uruchamia mechanizm wymiany informacji

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Komisja Europejska uruchomiła unijny mechanizm wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa lotniczego w związku z serią alarmów bombowych na pokładach samolotów w Europie, w tym maszyn związanych z Polską. „Wszelkie zagrożenia wobec ludności cywilnej są niedopuszczalne. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli pozostaje naszym priorytetem” – oświadczył komisarz do spraw transportu Apostolos Tzitzikostas w odpowiedzi przesłanej RMF FM. "Nie mamy jeszcze informacji, czy jest to cyberatak" - przekazał komisarz.

Warszawskie Lotnisko Chopina na kilkadziesiąt minut wyłączyło jedną z dróg startowych. Powodem były informacje o niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie maszyny PLL LOT (zdj. ilustracyjne)

Warszawskie Lotnisko Chopina na kilkadziesiąt minut wyłączyło jedną z dróg startowych. Powodem były informacje o niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie maszyny PLL LOT (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformował Apostolos Tzitzikostas, Komisja uważnie monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z państwami członkowskimi, których dotyczą incydenty. Sam komisarz rozmawiał dzisiaj także z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego o możliwych konsekwencjach tych wydarzeń dla bezpieczeństwa lotnictwa.

„Rozmawialiśmy o wszelkich potencjalnych konsekwencjach tych zdarzeń dla bezpieczeństwa lotnictwa”- poinformował.

„Jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągać wnioski, czy zgłoszone incydenty są ze sobą powiązane” – zaznaczył Tzitzikostas.

Dochodzenia prowadzone są na poziomie krajowym. Bruksela przyznaje też, że nie ma na razie informacji, czy za alarmami stoi cyberatak.

W przesłanym oświadczeniu KE podkreśla, że za ocenę zagrożeń, prowadzenie dochodzeń i wdrażanie odpowiednich środków bezpieczeństwa odpowiadają przede wszystkim władze krajowe, we współpracy z operatorami lotnisk, liniami lotniczymi i służbami ścigania.

W Europie odnotowano w czwartek serię alarmów bombowych dotyczących samolotów pasażerskich, w tym maszyny PLL LOT, która lądowała w Brukseli, oraz samolotu Wizz Air z Mediolanu do Warszawy. Alarmy zgłoszono też w Czechach, Bułgarii, Rumunii, Francji i Włoszech. W części przypadków zgłoszenia okazały się fałszywe, pozostałe są sprawdzane.