Alarmujące dane. Poziom smogu w tym mieście przekroczył normy prawie 60 razy

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Stolica Indii, Delhi, tonie w smogu. Po masowych pokazach fajerwerków z okazji hinduistycznego święta Diwali, poziom zanieczyszczenia powietrza przekroczył normy Światowej Organizacji Zdrowia ponad 58-krotnie. Sytuacja budzi poważne obawy o zdrowie mieszkańców.

Zanieczyszczenie powietrza w częściach stolicy Indii, Delhi, ponad 58-krotnie przekroczyło w poniedziałek normy jakości powietrza wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) - wynika z oficjalnych danych.

Powodem był masowy pokaz fajerwerków z okazji hinduistycznego święta Diwali.

Rekordowe przekroczenia norm

Według oficjalnych danych, w poniedziałek rano w dzielnicy Mandir Marg stężenie rakotwórczego pyłu zawieszonego PM2,5 osiągnęło 879 mikrogramów na metr sześcienny. To aż 58 razy więcej niż dopuszczalna dobowa norma WHO, która wynosi 15 mikrogramów.

Tak wysokie wartości odnotowano zaledwie kilka godzin po kulminacji pokazów pirotechnicznych, które tradycyjnie towarzyszą obchodom Diwali.

Mimo orzeczenia sądu najwyższego, który zezwolił jedynie na ograniczone użycie tzw. zielonych fajerwerków, zakaz był masowo łamany.

Organizacja monitorująca jakość powietrza IQAir, powołując się na dane rządowe, podkreśla, że użycie materiałów pirotechnicznych drastycznie pogorszyło jakość powietrza w metropolii zamieszkanej przez ponad 30 milionów ludzi.

Smog – problem nie tylko podczas świąt

Delhi od lat boryka się z problemem smogu, zwłaszcza w sezonie zimowym. Według indyjskiego ministerstwa środowiska, za niemal jedną czwartą zanieczyszczenia powietrza zimą odpowiadają środki transportu, za 20 procent spalanie biomasy, w tym odpadów po żniwach, a za 9 procent przemysł.

W ostatnich tygodniach władze wprowadziły ograniczenia w ruchu drogowym i pracach budowlanych, by ograniczyć szkodliwe dla zdrowia zjawisko.

Zanieczyszczenie powietrza w Indiach ma poważne konsekwencje zdrowotne. Według badania opublikowanego w 2024 roku w czasopiśmie „The Lancet Planetary Health”, w latach 2009-2019 smog przyczynił się do śmierci około 3,8 mln osób.