Alarm we Włoszech. Ewakuowano co najmniej 300 szkół

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Co najmniej 300 szkół na terenie Włoch zostało ewakuowanych w środę po otrzymaniu e-maila z informacją o rzekomym podłożeniu materiałów wybuchowych. Władze zapewniają, że wszyscy uczniowie są bezpieczni, a służby prowadzą intensywne dochodzenie w tej sprawie.

Co najmniej 300 szkół we Włoszech ewakuowano w środę z powodu e-maila z informacją o rzekomym podłożeniu w tych placówkach materiałów wybuchowych.

Włoski minister edukacji Giuseppe Valditara poinformował, że liczba szkół objętych ewakuacją może jeszcze wzrosnąć. Alarm bombowy został ogłoszony po tym, jak do wielu placówek trafiła wiadomość o groźbie zamachu.

„W związku z ogólnokrajowym alarmem bombowym informujemy, że wszyscy uczniowie zostali przeniesieni w bezpieczne miejsce i pozostają pod opieką kadry nauczycielskiej” - przekazała rodzicom jedna ze szkół w Rzymie.

Tajemniczy nadawca i działania służb

Według źródeł rządowych e-mail z groźbą został podpisany jako „Michaił Andropow, przywódca wilajetu Mizoginistanu”.

Policja w Rzymie potwierdziła, że prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na razie nie wiadomo, kto stoi za rozesłaniem wiadomości ani czy zagrożenie było realne.

Do incydentu doszło w czasie, gdy w Europie narastają obawy związane z wojną hybrydową i cyberatakami. W ostatnich miesiącach celem ataków były m.in. supermarkety, banki krwi, ruch lotniczy oraz media.