Alarm w Mołdawii. Dwa rosyjskie pociski w przestrzeni powietrznej

RMF24

Tuż po godzinie 6:00 rano dwa rosyjskie pociski manewrujące typy Banderol wleciały w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Tamtejsze Ministerstwo Obrony przekazało, że jeden z pocisków znajdował się nad terytorium państwa przez pięć minut, a drugi przez cztery minuty.

Do naruszenia przestrzeni powietrznej doszło w czasie zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Władze przekazały, że pociski wleciały do Mołdawii od strony obwodu odeskiego, później wróciły na terytorium Ukrainy.

Ministerstwo Obrony poinformowało, że Centrum Operacji Powietrznych kontynuuje monitorowanie przestrzeni powietrznej w ścisłej współpracy z właściwymi instytucjami i partnerami.

Mołdawia nękana powtarzającymi się incydentami

W tym roku Mołdawia odnotowała już około 70 incydentów związanych z naruszeniem przestrzeni powietrznej. A od 2022 roku łączna liczba zarejestrowanych incydentów osiągnęła około 110 - podkreśliła w środę Moldpres.

W ubiegłym miesiącu, 3 października, przez przestrzeń powietrzną Mołdawii bez zezwolenia przeleciało sześć obiektów powietrznych. Pięć z nich – trzy pociski oraz dwa drony – rozbiło się i eksplodowało, wywołując pożary i powodując szkody materialne. Na miejscu odnaleziono szczątki zawierające elementy podobne do tych, które występują w rosyjskich pociskach typu Banderol (S8000).

W reakcji na to wydarzenie mołdawskie MSZ w oświadczeniu podkreśliło, że incydent stanowi poważne naruszenie suwerenności Mołdawii i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. „Republika Mołdawii potwierdza swoją solidarność z Ukrainą i wzywa Federację Rosyjską do zaprzestania agresji militarnej i działań zagrażających pokojowi i stabilności w regionie” – oświadczyło ministerstwo.