Alarm w krajach bałtyckich. Drony naruszyły przestrzeń powietrzną Łotwy i Estonii

RMF24

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Trzy drony naruszyły w środę przestrzeń powietrzną Łotwy podczas szeroko zakrojonego ataku Ukrainy na rosyjską infrastrukturę portową w obwodzie leningradzkim. Dwa z nich przebywały nad Łotwą zaledwie chwilę, jednak jeden bezzałogowiec przeleciał przez cały kraj z południa na północ.

Dowódca łotewskich sił zbrojnych, generał Kaspars Pudans, przekazał w telewizji LTV, że w odpowiedzi na zagrożenie w powietrzu poderwano myśliwce NATO stacjonujące na Litwie.

Dron, który najdłużej przebywał nad Łotwą, przeleciał również przez pozostałe kraje bałtyckie.

Zdecydowano się jednak nie zestrzeliwać bezzałogowca ze względu na ryzyko dla ludności cywilnej. Po opuszczeniu łotewskiej przestrzeni powietrznej dron skierował się w stronę Estonii, jednak jego dokładne pochodzenie i typ nie zostały potwierdzone przez dostępne dane radarowe.

Estońskie władze poinformowały, że część dronów biorących udział w ataku na rosyjskie cele portowe skręciła na zachód, zataczając krąg nad Zatoką Fińską w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Niektóre z nich na krótko naruszyły także estońską przestrzeń powietrzną.

Myśliwce NATO, które patrolowały region, nie zdecydowały się na zestrzelenie dronów, ponieważ znajdowały się one zbyt blisko rosyjskiej granicy, a interwencja mogłaby doprowadzić do wystrzelenia pocisków w kierunku terytorium Rosji.

Estoński nadawca ERR podał, że środowe uderzenie sił ukraińskich w rosyjskie obiekty infrastruktury portowej było rozległe, a pożar, który wybuchł w porcie Ust-Ługa, był widoczny aż z Estonii.