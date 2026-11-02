Alarm bombowy na pokładzie Wizz Aira. Samolot eskortowany przez myśliwiec

Jak poinformował w mediach społecznościowych węgierski minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, samolot Wizz Aira wykonywał rejs z Londynu do stolicy Bułgarii, gdy pojawiło się zgłoszenie o możliwym ładunku wybuchowym na pokładzie.
Załoga zmieniła trasę i skierowała maszynę do Budapesztu.
Do eskorty samolotu pasażerskiego wysłano węgierski myśliwiec Gripen. Po lądowaniu maszyny Wizz Aira o godz. 12:08 na drugim pasie lotniska w Budapeszcie, samolot wojskowy wrócił do bazy w Kecskemet - podaje agencja Reutera.
Władze prowadzą kontrolę bezpieczeństwa maszyny oraz pasażerów – przekazały linie Wizz Air, cytowane przez portal 24.hu. Po lądowaniu policja wdrożyła dodatkowe działania.
W związku z operacją drugi pas startowy został czasowo wyłączony z użytku. Ruch przylatujących i odlatujących samolotów odbywa się z wykorzystaniem drugiej drogi startowej.