Alarm bombowy na pokładzie samolotu z Izraela. Maszyna wylądowała w Sofii

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Samolot lecący z Izraela wylądował we wtorek na lotnisku w Sofii po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Maszyna jest sprawdzana przez jednostkę antyterrorystyczną bułgarskiej policji – poinformował p.o. głównego sekretarza MSW Bułgarii Lubomir Nikołow.

Nikołow przekazał, że służby wdrożyły standardowe procedury bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, obecnie nie ma informacji wskazujących na konkretne zagrożenie terrorystyczne.

P.o. głównego sekretarza bułgarskiego MSW podkreślił, że każde zgłoszenie o możliwym zagrożeniu jest traktowane poważnie i wymaga reakcji zgodnej z obowiązującymi procedurami.

Według Nikołowa osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy coraz częściej kierują groźby również wobec linii lotniczych. Prowadzi to do zakłóceń w ruchu lotniczym i konieczności uruchamiania dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Dodał, że w poprzednich podobnych sprawach próby ustalenia źródeł wiadomości prowadziły do adresów IP znajdujących się poza Bułgarią.

Alarm bombowy na pokładzie Wizz Aira. Samolot eskortowany przez myśliwiec Samolot linii Wizz Air lecący z Londynu do Sofii został w poniedziałek przekierowany na lotnisko w Budapeszcie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bombowym. Maszynę eskortował myśliwiec Gripen węgierskich sił powietrznych.

Kolejny taki przypadek w regionie

Wtorkowy incydent w Sofii jest kolejnym z serii alarmów bombowych dotyczących lotów w regionie. Dzień wcześniej samolot linii Wizz Air lecący z Londynu do Sofii został przekierowany do Budapesztu po otrzymaniu groźby bombowej.

We wtorek zakłócenia wystąpiły także w Polsce. Samolot lecący z Londynu do Warszawy skierowano na lotnisko Warszawa-Modlin, które na pewien czas wstrzymało operacje. Z kolei maszyna lecąca z Kopenhagi do Warszawy została sprawdzona po lądowaniu na Lotnisku Chopina.