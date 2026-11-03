Alarm bombowy na pokładzie samolotu z Izraela. Maszyna wylądowała w Sofii

Nikołow przekazał, że służby wdrożyły standardowe procedury bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, obecnie nie ma informacji wskazujących na konkretne zagrożenie terrorystyczne.
P.o. głównego sekretarza bułgarskiego MSW podkreślił, że każde zgłoszenie o możliwym zagrożeniu jest traktowane poważnie i wymaga reakcji zgodnej z obowiązującymi procedurami.
Według Nikołowa osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy coraz częściej kierują groźby również wobec linii lotniczych. Prowadzi to do zakłóceń w ruchu lotniczym i konieczności uruchamiania dodatkowych środków bezpieczeństwa.
Dodał, że w poprzednich podobnych sprawach próby ustalenia źródeł wiadomości prowadziły do adresów IP znajdujących się poza Bułgarią.
Kolejny taki przypadek w regionie
Wtorkowy incydent w Sofii jest kolejnym z serii alarmów bombowych dotyczących lotów w regionie. Dzień wcześniej samolot linii Wizz Air lecący z Londynu do Sofii został przekierowany do Budapesztu po otrzymaniu groźby bombowej.
We wtorek zakłócenia wystąpiły także w Polsce. Samolot lecący z Londynu do Warszawy skierowano na lotnisko Warszawa-Modlin, które na pewien czas wstrzymało operacje. Z kolei maszyna lecąca z Kopenhagi do Warszawy została sprawdzona po lądowaniu na Lotnisku Chopina.