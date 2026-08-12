Akcja ratunkowa w pobliżu Bali. Ogień na promie

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W okolicach indonezyjskiej wyspy Bali doszło do pożaru promu pasażerskiego. Indonezyjskie służby ratunkowe uratowały 172 osoby. Jeden z pasażerów zginął. Trwają poszukiwania kolejnych osób – poinformowali urzędnicy.

Widok na port na Bali i kadr z filmu o akcji ratunkowej (autor: AsiaTravel/RadioElshinta)

Widok na port na Bali i kadr z filmu o akcji ratunkowej (autor: AsiaTravel/RadioElshinta) / Shutterstock

Ratownicy oraz załogi przepływających w pobliżu statków uratowali już 172 osoby, ale trwają poszukiwania kolejnych podróżnych. Wśród uratowanych znalazł się jeden obywatel Australii, pozostali to Indonezyjczycy. Potwierdzono śmierć jednej osoby - obywatela Indonezji.

Akcję ratunkową, w której uczestniczy również indonezyjska marynarka wojenna, utrudnia wzburzone morze. Wysokość fal sięga nawet czterech metrów. Pomocy udziela ponad 200 ratowników.

Ludzie, samochody i motocykle na pokładzie

Pożar wybuchł około godz. 4.15 (godz. 23.15 we wtorek czasu polskiego). Prom Putri Yasmin płynął wówczas z portu Padang Bai na Bali do portu Lembar na sąsiedniej wyspie Lombok – poinformowały służby ratunkowe.

Prom wiózł 114 pasażerów i 17 członków załogi. Znajdowały się na nim również 44 samochody i 53 motocykle - powiedział szef biura ratunkowego z miasta Mataram na Lomboku, Muhammad Hariyadi.

Promy są popularnym i tanim środkiem transportu

Do trudnej sytuacji doszło niespełna miesiąc po innym pożarze promu – KM Mutiara Sentosa 2 – u wybrzeży wyspy Madura. Wówczas życie straciło pięć osób. Także tamten statek przewoził więcej pasażerów, niż wskazywały oficjalne dokumenty.

Indonezja, kraj rozciągający się na około 17 tysięcy wysp, w dużym stopniu opiera się na transporcie promowym. Podróże morskie są tam tańsze i bardziej dostępne niż loty samolotem. Standardy bezpieczeństwa nie zawsze są rygorystycznie przestrzegane, co skutkuje stosunkowo wysoką liczbą wypadków na indonezyjskich wodach.