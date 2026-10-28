Ajzenkot wzywa Netanjahu do odejścia. „Społeczeństwo zagłosowało za zmianą”

RMF24

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Izrael po raz kolejny znalazł się w politycznym klinczu. Po wtorkowych wyborach parlamentarnych żaden z głównych bloków nie zdobył większości w Knesecie. Lider opozycji, Gadi Ajzenkot, otwarcie wezwał premiera Benjamina Netanjahu do wycofania się z polityki, podkreślając, że społeczeństwo opowiedziało się za zmianą władzy.

Polityczny pat po wyborach

Wyniki exit poll po wtorkowych wyborach parlamentarnych w Izraelu pokazują, że kraj czeka trudny okres politycznych negocjacji. Zarówno blok przeciwników Netanjahu, kierowany przez byłego szefa sztabu armii Gadiego Ajzenkota, jak i prawicowy obóz obecnego premiera, mogą liczyć na podobną liczbę mandatów w 120-osobowym Knesecie. Do utworzenia rządu potrzeba co najmniej 61 głosów.

Sondaże trzech izraelskich stacji telewizyjnych – Kanałów 11, 12 i 13 – wskazują na podobne wyniki. Blok przeciwników Netanjahu może zdobyć 52–53 mandaty, a obóz premiera – około 50.

Apel do Netanjahu

Po zamknięciu lokali wyborczych Gadi Ajzenkot nie przebierał w słowach. Społeczeństwo zagłosowało za zmianą. Zaufanie obywateli straciła koalicja, która poniosła klęskę. Izraelczycy opowiedzieli się przeciwko dalszym rządom Netanjahu – powiedział lider opozycji. Wezwał premiera do zaakceptowania „wotum nieufności wyborców” i wycofania się z życia politycznego.

Ajzenkot zapowiedział także utworzenie „syjonistycznego rządu”, który ma wprowadzić powszechny obowiązek służby wojskowej, doprowadzić do likwidacji Hamasu i szanować wszystkie grupy społeczne.

Historyczny wynik partii arabskich

Wstępne wyniki wskazują na rekordowy sukces partii reprezentujących arabskich obywateli Izraela. Umiarkowanie islamistyczna partia Raam Mansura Abbasa może zdobyć siedem mandatów, a lewicowa Zjednoczona Lista – nawet 10–11.

Łącznie ugrupowania arabskie mogą wprowadzić do Knesetu aż 17–18 posłów, co może okazać się kluczowe w rozmowach koalicyjnych.

Premier Netanjahu nie skomentował jeszcze wyników sondaży exit poll.

Co dalej?

Przy rekordowej frekwencji wynoszącej 77,7 proc., rozpisanie kolejnych wyborów byłoby – zdaniem Ajzenkota – błędem. Przed Izraelem stoją trudne rozmowy koalicyjne, a przyszłość rządu pozostaje niepewna.