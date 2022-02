Nastolatek wpadł do 25-metrowej studni w miejscowości Szokak w prowincji Zabul na południu Afganistanu. Chłopak utknął w wąskim szybie. Akcja ratunkowa trwa od wtorku.

Na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych widać nastolatka o imieniu Haider, który jest zaklinowany w studni. Chłopak utknął na 10. metrze 25-metrowej studni. Obok studni przez cały czas jest obecny jego ojciec, który z nim rozmawia i mobilizuje do wytrwania.

Nastolatek może poruszać rękoma i górną częścią ciała, ale nie może samodzielnie się wydostać z szybu - pisze AFP. Od momentu wpadnięcia do studni we wtorek, jego stan znacząco się pogorszył - dodaje.

Ratownicy wykopali tunel, by dotrzeć do chłopaka i są bliscy wydostania go na powierzchnię - zapewnił w czwartek przedstawiciel lokalnych władz.