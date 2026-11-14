Afera na Węgrzech. Minister Orbana miał sprowadzać z Rosji fałszywe haki na konkurencję

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Były szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto miał uczestniczyć w sprowadzeniu na Węgry materiałów przygotowanych przez rosyjskie służby, wymierzonych w polityka opozycyjnej partii Tisza. Takie informacje podał węgierski portal informacyjny Telex, opisując ustalenia dziennikarza śledczego Szabolcsa Panyiego.

Szefowie dyplomacji Węgier i Rosji, Peter Szijjarto i Siergiej Ławrow, podczas spotkania w Moskwie (Zdjęcie ilustracyjne, fot. ALEXANDER NEMENOV/POOL)

Szefowie dyplomacji Węgier i Rosji, Peter Szijjarto i Siergiej Ławrow, podczas spotkania w Moskwie (Zdjęcie ilustracyjne, fot. ALEXANDER NEMENOV/POOL) / PAP/EPA

Według jego najnowszej książki Szijjarto miał koordynować z Kremlem transport dokumentów do Budapesztu. Ich celem miało być osłabienie pozycji Istvana Kapitanyego przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi.

Materiały miały trafić przez Moskwę i Belgrad

Z ustaleń Panyiego wynika, że rosyjski wywiad dążył do podważenia wiarygodności partii Tisza premiera Petera Magyara, a tym samym do wzmocnienia Fideszu byłego szefa rządu Viktora Orbana.

Kompromitujące materiały dotyczące Kapitanyego — wcześniej wysokiego rangą menedżera koncernu Shell, a obecnie ministra gospodarki i energii — miały zostać przekazane przez węgierskich dyplomatów pracujących w Moskwie i Belgradzie. Wcześniej ich dostarczenie miało zostać uzgodnione między Szijjarto a rosyjskimi władzami.

Wśród tych treści miały znaleźć się nagrania wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Miały one rzekomo pokazywać Kapitanyego oraz jego współpracowników świętujących wybuch wojny z Iranem podczas prywatnego spotkania.

Narracja zgodna z przekazem Fideszu

Publikowane materiały wpisywały się — według Panyiego — w oskarżenia powtarzane przez Fidesz. Politykom Tiszy zarzucano między innymi, że są zamożni, mieszkają poza krajem i kierują się własnymi interesami finansowymi, a nie dobrem Węgier. Przypisywano im także popieranie konfliktów zbrojnych oraz wzrostu cen energii.

Dziennikarz napisał również, że rosyjski wywiad miał rozpowszechniać te treści w 18 państwach. Jednym z kolportowanych twierdzeń było to, że Kapitany rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o możliwym zamknięciu ropociągu „Przyjaźń”.