Administracja USA rozważa odmrożenie „skarbonki Putina”

Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich został objęty amerykańskimi sankcjami kilka dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Administracja USA pod wodzą Joe Bidena uzasadniała decyzję rolą funduszu w finansowaniu projektów związanych z Kremlem oraz jego dostępem do zachodniego systemu finansowego.
Waszyngton określał RFIB jako narzędzie międzynarodowych wpływów Rosji i element systemu powiązanego z polityką Władimira Putina. Fundusz inwestował m.in. miliardy dolarów w rosyjskie przedsiębiorstwa, często we współpracy z inwestorami z państw Zatoki Perskiej i innych krajów.
Anonimowy amerykański urzędnik, cytowany przez „NYT”, potwierdził, że wniosek RFIB jest rozpatrywany w standardowej procedurze. Jak przekazał, działania te mają służyć poprawie relacji USA z Rosją oraz pomóc w zakończeniu wojny w Ukrainie. O odmrożenie aktywów zabiegają negocjatorzy Moskwy, argumentując, że zniesienie sankcji wesprze prace funduszu na rzecz transportu rosyjskiego oleju napędowego do USA.
Na czele funduszu Kiriłł Dmitrijew
Na czele funduszu stoi Kiriłł Dmitrijew, który pełni również funkcję gospodarczego wysłannika Kremla w kontaktach z administracją Donalda Trumpa. Jest on zaangażowany w przedstawianie stronie amerykańskiej możliwych projektów biznesowych z Rosją.
Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff pozytywnie wypowiadał się o współpracy z Dmitrijewem podczas ubiegłotygodniowych rozmów w Petersburgu.
Zdaniem otoczenia Trumpa rozwijanie relacji gospodarczych z Moskwą może przekonać Władimira Putina, że zakończenie wojny otworzy drogę do nowych, korzystnych dla obu stron kontaktów. Krytycy tej polityki – w tym część republikańskich polityków – wskazują natomiast, że Rosja może uzyskiwać korzyści ekonomiczne bez realnej presji na zakończenie agresji przeciw Ukrainie.
Byłoby to jasne pokazanie, że łagodzimy wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym sankcje gospodarcze i inne koszty dla Rosji miały pozostać w mocy do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie Ukrainy – stwierdził były przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Eric Green, odpowiedzialny wcześniej za politykę wobec Rosji.
Biznes
Wysłannicy Trumpa i Putin mieli omawiać w ostatnich tygodniach sprzedaż zagranicznych aktywów rosyjskiego giganta naftowego Łukoilu inwestorom powiązanym z Witkoffem, potencjalne rosyjskie inwestycje w wydobycie gazu na Alasce, oraz propozycję zwiększenia eksportu rosyjskiego gazu do Europy.
Doradca Putina Jurij Uszakow mówił po ostatniej wizycie Witkoffa, że choć przekazana przez niego nowa propozycja pokojowa z propozycjami Kijowa i Europy nie wnosi wiele do zakończenia konfliktu, to obie strony poczyniły postępy w sprawie wdrożenia przedsięwzięć gospodarczych na dużą skalę.
„NYT” zaznacza, że propozycja ws. „skarbonki”, to kolejna część coraz intensywniejszych rozmów na linii USA-Rosja dotycząca interesów ekonomicznych i prowadzenia biznesu z Rosją.