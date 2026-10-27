Administracja USA rozważa odmrożenie „skarbonki Putina”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Administracja Donalda Trumpa analizuje możliwość zniesienia sankcji na Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RFIB) – podaje „The New York Times”. Przedstawiciele funduszu, wcześniej określanego przez USA jako „skarbonka” Władimira Putina, uczestniczą w rozmowach dotyczących dostaw rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych.

Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera. Towarzyszą im doradca Kremla Jurij Uszakow i gospodarczy wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew (fot. KRISTINA KORMILITSYNA)

Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera. Towarzyszą im doradca Kremla Jurij Uszakow i gospodarczy wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew (fot. KRISTINA KORMILITSYNA) / AFP/East News

Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich został objęty amerykańskimi sankcjami kilka dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Administracja USA pod wodzą Joe Bidena uzasadniała decyzję rolą funduszu w finansowaniu projektów związanych z Kremlem oraz jego dostępem do zachodniego systemu finansowego.

Waszyngton określał RFIB jako narzędzie międzynarodowych wpływów Rosji i element systemu powiązanego z polityką Władimira Putina. Fundusz inwestował m.in. miliardy dolarów w rosyjskie przedsiębiorstwa, często we współpracy z inwestorami z państw Zatoki Perskiej i innych krajów.

Anonimowy amerykański urzędnik, cytowany przez „NYT”, potwierdził, że wniosek RFIB jest rozpatrywany w standardowej procedurze. Jak przekazał, działania te mają służyć poprawie relacji USA z Rosją oraz pomóc w zakończeniu wojny w Ukrainie. O odmrożenie aktywów zabiegają negocjatorzy Moskwy, argumentując, że zniesienie sankcji wesprze prace funduszu na rzecz transportu rosyjskiego oleju napędowego do USA.

Syn Trumpa polował z kompanem Putina. W Mongolii odstrzelili zagrożoną owcę argali Donald Trump Jr., syn prezydenta USA, miał uczestniczyć w polowaniu w Mongolii razem z Umarem Kremlowem – rosyjskim biznesmenem, szefem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego (IBA) i bliskim współpracownikiem władz Kremla. O sprawie napisał…

Na czele funduszu Kiriłł Dmitrijew

Na czele funduszu stoi Kiriłł Dmitrijew, który pełni również funkcję gospodarczego wysłannika Kremla w kontaktach z administracją Donalda Trumpa. Jest on zaangażowany w przedstawianie stronie amerykańskiej możliwych projektów biznesowych z Rosją.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff pozytywnie wypowiadał się o współpracy z Dmitrijewem podczas ubiegłotygodniowych rozmów w Petersburgu.

Zdaniem otoczenia Trumpa rozwijanie relacji gospodarczych z Moskwą może przekonać Władimira Putina, że zakończenie wojny otworzy drogę do nowych, korzystnych dla obu stron kontaktów. Krytycy tej polityki – w tym część republikańskich polityków – wskazują natomiast, że Rosja może uzyskiwać korzyści ekonomiczne bez realnej presji na zakończenie agresji przeciw Ukrainie.

Byłoby to jasne pokazanie, że łagodzimy wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym sankcje gospodarcze i inne koszty dla Rosji miały pozostać w mocy do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie Ukrainy – stwierdził były przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Eric Green, odpowiedzialny wcześniej za politykę wobec Rosji.

Trump pomaga Putinowi pokonać Ukrainę? Ostra analiza byłego ambasadora USA w Rosji Władimir Putin od lat pielęgnował relacje z Donaldem Trumpem, a dziś – jak ostrzega były ambasador USA w Rosji i profesor nauk politycznych Michael McFaul na łamach „Foreign Affairs” – zbiera z tego wymierne korzyści. Prezydent Stanów Zjednoczonych,…

Biznes

Wysłannicy Trumpa i Putin mieli omawiać w ostatnich tygodniach sprzedaż zagranicznych aktywów rosyjskiego giganta naftowego Łukoilu inwestorom powiązanym z Witkoffem, potencjalne rosyjskie inwestycje w wydobycie gazu na Alasce, oraz propozycję zwiększenia eksportu rosyjskiego gazu do Europy.

Doradca Putina Jurij Uszakow mówił po ostatniej wizycie Witkoffa, że choć przekazana przez niego nowa propozycja pokojowa z propozycjami Kijowa i Europy nie wnosi wiele do zakończenia konfliktu, to obie strony poczyniły postępy w sprawie wdrożenia przedsięwzięć gospodarczych na dużą skalę.

„NYT” zaznacza, że propozycja ws. „skarbonki”, to kolejna część coraz intensywniejszych rozmów na linii USA-Rosja dotycząca interesów ekonomicznych i prowadzenia biznesu z Rosją.