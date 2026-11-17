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Po dwóch tygodniach zakończono operację poszukiwawczo-ratunkową w miejscowości Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim w Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku przeprowadzonego 2 listopada zginęły 72 osoby. Cztery kolejne wciąż są uznawane za zaginione.

Mychajło Semikin (z lewej) pociesza wdowę po swoim przyjacielu z dzieciństwa, kapitanie Dmytrze Biesidinie, który zginął w ataku, fot. Dmytro Smolienko

Mychajło Semikin (z lewej) pociesza wdowę po swoim przyjacielu z dzieciństwa, kapitanie Dmytrze Biesidinie, który zginął w ataku, fot. Dmytro Smolienko / PAP

Informację o zakończeniu działań przekazali minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wyhowski oraz szef zaporoskiej administracji wojskowej Mychajło Semikin.

Jak poinformował Wyhowski, przez dwa tygodnie ratownicy i policjanci prowadzili działania w warunkach stałego zagrożenia kolejnymi rosyjskimi atakami. W tym czasie miejscowość była ostrzeliwana 11 razy, z czego 9 uderzeń nastąpiło bezpośrednio w rejonie prowadzonych prac.

W wyniku ostrzałów rannych zostało trzech policjantów i czterech ratowników. Uszkodzeniu uległ również wykorzystywany przez służby sprzęt.

Wśród ofiar ratownicy, policjanci i nauczyciel

W rosyjskim ataku zginęły 72 osoby. Wśród ofiar są ratownicy, funkcjonariusze policji, pracownicy służb administracyjnych, przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych oraz lekarze. Życie stracił również nauczyciel, który regularnie przychodził do schronu, by prowadzić lekcje online dla dzieci.

Aby przeszukać gruzowisko i odnaleźć ciała ofiar, służby wykorzystały specjalistyczny sprzęt oraz psy tropiące. Eksperci pracowali przez całą dobę, przeprowadzając dziesiątki badań DNA.

Mimo zakończenia operacji wciąż nie znamy losu czterech osób. Pozostają one zaginione – przekazał minister spraw wewnętrznych Ukrainy.

Akcja poszukiwawcza w miejscowości Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim została zakończona, fot. Dmytro Smolienko / PAP

„Jeden z najtragiczniejszych ataków w Ukrainie”

Szef zaporoskiej administracji wojskowej Mychajło Semikin podkreślił, że pod względem liczby ofiar tragedia w miejscowości Komyszuwacha należy do najtragiczniejszych wydarzeń w historii obwodu zaporoskiego.

To jeden z najtragiczniejszych ataków w Ukrainie, jeśli chodzi o liczbę ofiar. Tragedia, która na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców obwodu zaporoskiego i całego kraju – zaznaczył.

Rosjanie zrzucili 9 bomb

Do rosyjskiego ataku doszło 2 listopada. Rosjanie trafili m.in. w szkołę, w której rozdawano pomoc humanitarną, oraz w schron.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Rosja zrzuciła na miejscowość 9 bomb lotniczych. Pierwsze uderzenie nastąpiło w momencie, gdy mieszkańcy przybyli po pomoc humanitarną. Kolejne było wymierzone w ratowników i policjantów, którzy prowadzili działania na miejscu.