84 tropikalne wyspy w kraju bez dostępu do morza. Turystyka tu dopiero raczkuje

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Na jeziorze Wiktorii znajduje się archipelag Ssese. To jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie tropikalne wyspy leżą w kraju całkowicie pozbawionym dostępu do morza, a jest ich aż 84. Ssese Islands to nie tylko malownicze plaże i bujna roślinność, ale przede wszystkim duchowa kolebka królestwa Buganda, jednego z najważniejszych regionów historycznych Ugandy.

Bukasa – wyspa duchów i świętych wodospadów

Podróż na Bukasę, jedną z mniej znanych wysp archipelagu, to prawdziwa wyprawa w nieznane. Zamiast luksusowych hoteli i restauracji, czeka tu surowa przyroda, brak elektryczności, bieżącej wody i infrastruktury turystycznej. Jednak to właśnie ta autentyczność przyciąga podróżnych. Bukasa słynie z wodospadu Nanziri - miejsca, które od pokoleń uznawane jest za święte.

Do wodospadu prowadzi trudna droga – najpierw promem z lądu, potem motocyklową taksówką przez dżunglę, a ostatni odcinek trzeba pokonać boso, prowadzonym przez lokalnego opiekuna świątyni. To właśnie tu, według legend, narodził się Kintu – legendarny władca, który założył królestwo Buganda w XIII wieku. Jego duch, jak wierzą mieszkańcy, wciąż czuwa nad wyspą, a kontakt z nim umożliwiają lokalni medium.

Rytuały i spotkania z duchami przodków

Przed wejściem do świętego miejsca każdy podróżny musi przejść rytuał oczyszczenia – symboliczną kąpiel wodą i gałązkami fikusa. Następnie, w specjalnie przygotowanej świątyni, odbywa się ceremonia powitania, podczas której uczestnicy dzielą się prażonymi ziarnami kawy i wodą. To znak przyjaźni i akceptacji przez duchy przodków.

Noc na wyspie spędza się w świątyni, na matach rozłożonych na ziemi, wśród innych pielgrzymów. Przez całą noc do świątyni przybywają kolejne osoby, które szukają pomocy w sprawach zdrowia, szczęścia czy powodzenia w życiu.

Wodospad Nanziri

O świcie rozpoczyna się najważniejsza część – wędrówka do wodospadu Nanziri. Droga prowadzi przez gęsty las, a ostatni odcinek trzeba pokonać boso, by okazać szacunek duchom miejsca. Wodospad wypływa nagle ze skały, tworząc krystalicznie czysty basen, w którym pielgrzymi zanurzają się, wierząc, że woda ma moc uzdrawiania i przynosi szczęście.

To miejsce nie jest łatwe do znalezienia – nie prowadzą tu żadne oznaczone szlaki, a opiekunowie świątyni pilnują, by dostęp mieli tylko ci, którzy przybywają z właściwą intencją. W ciągu dnia do wodospadu docierają kolejne grupy pielgrzymów, jednak tłumów tu nie ma. Opiekunowie świątyni przyznają, że chętnie widzieliby więcej odwiedzających – utrzymanie miejsca wymaga wsparcia, a ich rodziny żyją głównie z datków.

Życie na wyspach

Ssese Islands to nie tylko miejsce duchowych przeżyć, ale także codziennego życia rybaków i ich rodzin. Wioski rybackie zależą od promów, które codziennie dostarczają lód, by zachować świeżość połowów, a następnie transportują ryby na ląd do sprzedaży. Życie tutaj płynie powoli, a mieszkańcy są przyzwyczajeni do trudnych warunków i braku wygód.

Turystyka na Ssese Islands dopiero raczkuje. Najwięcej odwiedzających trafia na wyspę Bugala, gdzie znajduje się główne miasteczko Kalangala i kilka pensjonatów. Inne wyspy, jak Banda czy Bulago, oferują prywatne ośrodki wypoczynkowe, a na Ngamba można odwiedzić słynne sanktuarium szympansów Jane Goodall Foundation.