​77 choinek i ponad 83 tysiące światełek - Biały Dom zaprezentował świąteczną dekoracje. Najważniejsza choinka, która została ustawiona w Pokoju Niebieskim Białego Domu przywieziona została z Pensylwanii . Została podarowana przez jedną z amerykańskich rodzin. Wszystkie drzewka udekorowała grupa wolontariuszy, a koncepcję przygotowywano od wielu miesięcy.

Motyw przewodni to "We the People" - czyli "My Naród". Te słowa są fundamentem naszego niezwykłego kraju i Duszą naszego Narodu - napisano w oświadczeniu. Dekoracje świąteczne mają odzwierciedlać dobra tego kraju. Prezentowane są amerykańskie regiony, walory poszczególnych stanów. Na jednej z choinek oprócz nazw stanów i bombek zawieszono gniazda oraz sztuczne ptaki, charakterystyczne dla tych obszarów USA. Przy stanie Wirginia prezentowany jest Kardynał, czerwony ptak, który wzbudza zachwyt tych, którym uda się go zobaczyć.

W święta Amerykanie spotykają się każdego roku we wspólnocie i wierze, przypominając nam, że jesteśmy silniejsi we wspólnocie niż osobno. Każdy pokój i element wystroju świątecznego Białego Domu reprezentuje to, co łączy nas podczas świąt i przez cały rok - podkreśla zespół pierwszej damy USA, który pod jej kierownictwem przygotował dekoracje.

Commander i Willow, czyli pies i kot Joe Bidena / Paweł Żuchowski / RMF FM

Commander i Willow, czyli pies i kot Joe Bidena też pojawiają się w tym roku w świątecznych dekoracjach w Białym Domu.

Dekoracje świąteczne w Białym Domu obejrzy w tym sezonie 50 tys. ludzi. To osoby, które otrzymają specjalne zaproszenie. Będą to między innymi rodziny wojskowe, bliscy tych, którzy służą Stanom Zjednoczonym.