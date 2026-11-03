73 osoby ranne i ponad 200 ewakuowanych po nalocie na szpital w Charkowie

W nocy z 2 na 3 listopada Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi i bombami kierowanymi szpital w Charkowie w rejonie niemyszlańskim (odpowiedniku naszej dzielnicy), raniąc 73 osoby. 226 pacjentów ewakuowano do innych placówek medycznych.
Jak poinformowali szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Sinegubow i mer Charkowa Ihor Terechow, a także Biuro Prokuratora Generalnego, służby zabezpieczyły fragmenty amunicji.
Według wstępnych danych bomba, która spadła na szpital, mogła być bombą lotniczą FAB-250 z modułem sterującym UMPK-5R. To model o masie 250 kg, z których sama głowica bojowa zawierająca materiał wybuchowy waży ok. 99 kg.
Ukraińska Prawda podała, że zgodnie z procedurami Prokuratury Obwodowej w Charkowie wszczęto śledztwo przygotowawcze w sprawie popełnienia zbrodni wojennej z pierwszej części artykułu 438 Kodeksu karnego Ukrainy.
Wczoraj wieczorem, 2 listopada, prezydent Wołodymyr Zełenski - powołując się na dane wywiadowcze - ostrzegał, że Rosja przygotowuje się do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę.