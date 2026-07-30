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700 tys. euro w wodzie u wybrzeży Sycylii. Szalona akcja plażowiczów i policji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 lipca (08:54)

Aż 700 tysięcy euro w małych paczkach wyrzucono do morza z dryfującej motorówki niedaleko Ragusy na Sycylii. Plażowicze rzucili się do wody, by wyłowić banknoty. Na miejscu szybko pojawiły się służby, które zabezpieczyły niemal całą gotówkę.

700 tys. euro w wodzie u wybrzeży Sycylii. Szalona akcja plażowiczów i policji
„Morze” pieniędzy pojawiło się na jednej z sycylijskich plaż (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock
  • U wybrzeży Sycylii z dryfującej motorówki wyrzucono do morza paczki z 700 tysiącami euro.
  • Plażowicze próbowali wyłowić je z wody.
  • Skąd mogły pochodzić pieniądze?
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Na widok służb zaczęli wyrzucać do morza paczki z pieniędzmi

Do niecodziennej sytuacji doszło u wybrzeży Sycylii - informuje włoski dziennik „La Repubblica”. Wszystko zaczęło się, gdy w półkabinowej łodzi motorowej, znajdującej się w pobliżu portu, skończyło się paliwo. Dwie z czterech osób na pokładzie popłynęły do nabrzeża, by uzupełnić zapasy.

W tym czasie łódź, znoszona przez prąd w stronę brzegu, zaczęła się niebezpiecznie kołysać. Plażowicze, widząc sytuację, powiadomili straż przybrzeżną.

Właśnie wtedy doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. „Gdy mężczyzna i nastolatek, którzy znajdowali się na pokładzie, zauważyli zbliżające się służby ratunkowe, zaczęli wyrzucać do morza paczki z banknotami” – relacjonuje gazeta. 

Paczki dopłynęły niemal do brzegu. Gdy plażowicze odkryli, co znajduje się w pakunkach, rzucili się do wody, by wyłowić gotówkę.

Krótko nacieszyli się pieniędzmi

Na miejscu pojawili się ratownicy, funkcjonariusze Gwardii Finansowej, policjanci oraz karabinierzy. Służby zatrzymały osoby, które zabrały znalezione pieniądze i odzyskały niemal całą gotówkę. W sumie chodzi o 700 tys. euro.

Czterech pasażerów łodzi – wśród nich obywatel Malty – zostało wylegitymowanych i przewiezionych do placówki straży przybrzeżnej przy plaży. Motorówkę odholowano do portu, gdzie zostanie szczegółowo przeszukana.

Według śledczych wyrzucone do morza pieniądze najprawdopodobniej pochodzą z przestępczej działalności.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: plaża pieniądze Sycylia

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