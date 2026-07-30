700 tys. euro w wodzie u wybrzeży Sycylii. Szalona akcja plażowiczów i policji

RMF24

Aż 700 tysięcy euro w małych paczkach wyrzucono do morza z dryfującej motorówki niedaleko Ragusy na Sycylii. Plażowicze rzucili się do wody, by wyłowić banknoty. Na miejscu szybko pojawiły się służby, które zabezpieczyły niemal całą gotówkę.

„Morze” pieniędzy pojawiło się na jednej z sycylijskich plaż (zdj. ilustracyjne)

„Morze” pieniędzy pojawiło się na jednej z sycylijskich plaż (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Na widok służb zaczęli wyrzucać do morza paczki z pieniędzmi

Do niecodziennej sytuacji doszło u wybrzeży Sycylii - informuje włoski dziennik „La Repubblica”. Wszystko zaczęło się, gdy w półkabinowej łodzi motorowej, znajdującej się w pobliżu portu, skończyło się paliwo. Dwie z czterech osób na pokładzie popłynęły do nabrzeża, by uzupełnić zapasy.

W tym czasie łódź, znoszona przez prąd w stronę brzegu, zaczęła się niebezpiecznie kołysać. Plażowicze, widząc sytuację, powiadomili straż przybrzeżną.

Właśnie wtedy doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. „Gdy mężczyzna i nastolatek, którzy znajdowali się na pokładzie, zauważyli zbliżające się służby ratunkowe, zaczęli wyrzucać do morza paczki z banknotami” – relacjonuje gazeta.

Paczki dopłynęły niemal do brzegu. Gdy plażowicze odkryli, co znajduje się w pakunkach, rzucili się do wody, by wyłowić gotówkę.

17-latek uratował osiem osób ze wzburzonego morza. Bohaterski wyczyn licealisty 17-letni Denis, ratownik na nadmorskiej plaży i licealista spod Rzymu, jednego dnia uratował osiem osób. Plażowicze kąpali się w miejscowości Torvaianica mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Włoskie media okrzyknęły nastolatka bohaterem.…

Krótko nacieszyli się pieniędzmi

Na miejscu pojawili się ratownicy, funkcjonariusze Gwardii Finansowej, policjanci oraz karabinierzy. Służby zatrzymały osoby, które zabrały znalezione pieniądze i odzyskały niemal całą gotówkę. W sumie chodzi o 700 tys. euro.

Czterech pasażerów łodzi – wśród nich obywatel Malty – zostało wylegitymowanych i przewiezionych do placówki straży przybrzeżnej przy plaży. Motorówkę odholowano do portu, gdzie zostanie szczegółowo przeszukana.

Według śledczych wyrzucone do morza pieniądze najprawdopodobniej pochodzą z przestępczej działalności.