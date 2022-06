Tym razem to Madryt jest miastem, w którym odbywa się tegoroczny szczyt NATO. Do hiszpańskiej stolicy zjeżdżają przywódcy około 40 państw, w tym z 30 należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też ze Szwecji i Finlandii, czyli krajów, które ubiegają się o wstąpienie do paktu. Gościem Marcina Jędrycha w internetowym radiu RMF24 w środowy poranek będzie Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.