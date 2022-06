Koalicja prezydencka wygrywa wybory we Francji, ale bez większości bezwzględnej? Bezwzględnie trzeba poruszyć ten temat w porannej poniedziałkowej rozmowie w radiu RMF24. Bogdan Zalewski zada "7 pytań o 07:07" Francuzowi o polskich korzeniach. Gościem naszego dziennikarza będzie Frédéric Schneider - redaktor francuskojęzycznej edycji VoxEurop, prezes French-Polish Bridges, z wykształcenia politolog, ekonomista i lingwista.

Warto wiedzieć, na czym polega francuski system jednomandatowych okręgów z dwiema turami wyborów parlamentarnych. Wyjaśnimy to, zanim pospekulujemy: jakie rządy czekają Francję?

Czy sprawowanie władzy to będzie łatwizna, "bułka z masłem"? Czy - jak to w Paryżu - "bagietka z serem"? Pamiętacie słynne powiedzenie? "Nie jest łatwo rządzić krajem, który ma 246 gatunków sera" - tak narzekał generał Charles de Gaulle, prezydent francuskiej IV i V Republiki. A co teraz czeka prezydenta Emmanuela Macrona i jego obóz polityczny?

