"7 pytań o 7:07" – Michał Zieliński na otwarcie poniedziałkowego, porannego programu w internetowym radiu RMF24 zapyta o to, co oznaczają wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. Czy Marine Le Pen ma szansę pokonać Emmanuela Macrona?

Ulotki wyborcze kandydatów na prezydenta Francji / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA Niedzielne wybory prezydenckie we Francji skupiają się wokół wyścigu czołowej dwójki: Macrona i Le Pen. Jak z polskiego punktu widzenia patrzeć na wynik pierwszej tury? Czy w obliczu ewentualnego zwycięstwa urzędującego prezydenta Francji polskie władze będą zmuszone złagodzić ostrą retorykę, którą w ostatnim czasie kierowały w stronę Emmanuela Macrona? A może jednak lepiej postawić na zwycięstwo szefowej radykalnej prawicy Marine Le Pen, która być może stoi przed życiową szansą? I wreszcie, co wyniki wyborów będzie oznaczał dla samych Francuzów? Czy chcą zmiany w Pałacu Elizejskim? Gościem naszego dziennikarza Michała Zielińskiego będzie Michel Viatteau - były szef biura francuskiej agencji prasowej AFP w Warszawie. "7 pytań o 07:07" - tylko w RMF24. Zobacz również: Czy ​Marine Le Pen zastąpi Emmanuela Macrona w Pałacu Elizejskim? Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



