Według nieoficjalnych informacji już w ostatnich dniach czerwca Finlandia może stać się 31. krajem członkowskim NATO. Wkrótce potem dołączyć do Sojuszu może Szwecja. Tym samym wszystkie kraje Skandynawii znajdą się w Pakcie Północnoatlantyckim. Czy to rzeczywiście pewne i czy może stać się tak szybko? O to w porannej rozmowie "7 pytań o 7:07" w radiu RMF24 Michał Zieliński zapyta ekspertkę Ośrodka Studiów Wschodnich Justynę Gotkowską.

Flaga NATO / shutterstock / Shutterstock Jeszcze na początku roku ewentualność wstąpienia do NATO nie cieszyła się specjalnym poparciem wśród Szwedów i Finów. Teraz wyraźna większość ankietowanych w obu krajach wolałaby, żeby ich ojczyzny dołączyły do obronnego paktu świata zachodniego. Co mówi się o tym w mediach po drugiej stronie Bałtyku? Jakie jest poparcie polityczne dla ewentualnego akcesu? Czy Finowie, którzy staną się państwem NATO ze zdecydowanie najdłuższą granicą z Rosją, nie obawiają się, że Władimir Putin zarządzi kolejną "operację specjalną", żeby "zdemilitaryzować" ich kraj? Jak to "rozszerzenie NATO na północ" wpłynie na bezpieczeństwo Polski? M.in. te pytania padną w rozmowie o 7:07 w internetowym radiu RMF24.



