​Gościem Tomasza Weryńskiego w programie "7 pytań o 07:07" w Radiu RMF24 będzie politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego dr Małgorzata Kaczorowska. Porozmawiamy o politycznym trzęsieniu ziemi w Wielkiej Brytanii.

Boris Johnson / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Premier Boris Johnson złożył rezygnacje, choć sytuacja wydawała się dla niego sprzyjająca, biorąc pod uwagę specyfikę systemu politycznego panującego na Wyspach. Grunt pod nogami zaczął się jednak robić wyjątkowo grząski i Johnson musiał odpuścić. Jak to się stało, że na koniec opuścili go wszyscy?

To jest temat, który interesuje nie tylko Brytyjczyków, ale w ostatnim czasie również choćby Ukraińców, którzy byli mocno wspierani przez Johnsona. I nie tylko słowem, ale również czynem. Czy zmiana premiera w Wielkiej Brytanii może cokolwiek zmienić w kontekście podejścia do Ukrainy, Rosji, także do Unii Europejskiej? Jakie ma to znaczenie dla Polski?

