500 mln euro. To koszt minimum naprawy szkód wyrządzonych przez Rosjan w Czarnobylu

Chodzi o Nową Powłokę Bezpieczeństwa, która przykrywa pozostałości czwartego bloku elektrowni – zniszczonego w katastrofie z 1986 roku. Jej rola polega na ograniczaniu ryzyka przedostania się substancji radioaktywnych do środowiska. Konstrukcja umożliwia też bezpieczne prowadzenie prac przy reaktorze.
EBOR: To sprawa bezpieczeństwa całego świata
Bank apeluje do społeczności międzynarodowej o sfinansowanie koniecznych napraw. Prezes EBOR Odile Renaud-Basso podkreśliła w rozmowie z Politico, że konsekwencje problemów w Czarnobylu nie dotyczyłyby wyłącznie Ukrainy.
To nie jest problem Ukrainy. Wszyscy powinni troszczyć się o bezpieczeństwo jądrowe na świecie – wskazała.
Według Renaud-Basso prace powinny zostać wykonane przed 2030 rokiem. W przeciwnym razie wilgoć i korozja mogą dalej osłabiać konstrukcję. To z kolei utrudni zabezpieczenie materiałów promieniotwórczych i podniesie koszty całej operacji.
G7 zadeklarowała już część środków
Pełna ocena techniczna szkód nadal trwa, dlatego ostateczny rachunek może się zmienić. EBOR ocenia jednak, że potrzebne będzie przynajmniej pół miliarda euro. W październiku państwa G7 zadeklarowały 260 mln euro, czyli ponad połowę obecnie szacowanej kwoty.
Bank chce zebrać fundusze tak, by remont mógł ruszyć w 2028 roku. Same prace mają potrwać około dwóch lat.
Choć uszkodzenia były skutkiem rosyjskiego ataku dronowego, EBOR nie spodziewa się udziału Moskwy w bieżącym finansowaniu odbudowy. Prezes banku zaznaczyła jednak, że wydatki na naprawę mogą w przyszłości zostać uwzględnione w ewentualnych rosyjskich reparacjach wojennych.
EBOR, utworzony w 1991 roku, skupia m.in. Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz 77 państw, w tym USA, Chiny i Rosję. Instytucja należy do głównych podmiotów finansujących działania związane z bezpieczeństwem jądrowym w Czarnobylu.