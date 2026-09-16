48 220 dni opóźnienia. Czasopismo zostało zwrócone do biblioteki po 132 latach

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Niezwykła historia z amerykańskiego Concord. Do tamtejszej biblioteki publicznej po 132 latach wrócił egzemplarz miesięcznika z 1894 roku. Wszystko dzięki ogłoszonej amnestii dla spóźnialskich czytelników.

W Concord, w stanie New Hampshire, doszło do niecodziennego wydarzenia. Tamtejsza biblioteka publiczna poinformowała, że po ponad 132 latach zwrócono egzemplarz miesięcznika „Century Illustrated Monthly Magazine” z września 1894 roku. Jak podaje BBC, czasopismo miało aż 48 220 dni opóźnienia.

Gdyby biblioteka nie zawiesiła kar finansowych za przetrzymywanie książek, czytelnik musiałby zapłacić aż 12 055 dolarów. Jednak dzięki ogłoszonej amnestii, zwrot obył się bez żadnych konsekwencji finansowych.

Osoba, która oddała magazyn, przyznała, że pismo „zalegało” w jej domu przez dekady i nie ma pojęcia, skąd się tam wzięło. Do zwrotu skłoniła go informacja w lokalnej prasie o czasowym zniesieniu opłat za przetrzymywanie książek.

Biblioteka nie kryje zaskoczenia całą sytuacją. „Od czasu ogłoszenia o zawieszeniu zobaczyliśmy wiele szczęśliwych twarzy” – napisano na oficjalnym profilu placówki na Facebooku. „Oczywiście, spodziewaliśmy się zwrotu dawno zapomnianych książek, ale na pewno nie czegoś z końca XIX wieku” – dodano.

Roczna amnestia dla spóźnialskich czytelników rozpoczęła się 1 września 2026 roku. Władze biblioteki zapowiadają, że w kolejnych miesiącach będą analizować efekty tej decyzji.