RMF24

Komisja Europejska zaproponowała dodatkową pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 45 miliardów euro na 2027 rok. Ma ona pokryć dwie trzecie przyszłorocznej luki finansowej Kijowa, szacowanej na 70 miliardów euro. Pozostałą jedną trzecią mają zapewnić partnerzy międzynarodowi spoza Unii Europejskiej.

Pieniądze zostaną podzielone na dwie części: 20 miliardów euro na potrzeby budżetowe Ukrainy i 25 miliardów na obronność.

Komisja chce pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych, wykorzystując jako zabezpieczenie tzw. margines w budżecie UE. Najważniejszy warunek jest taki, że Ukraina będzie musiała zwrócić kapitał dopiero wtedy, gdy Rosja wypłaci reparacje za zniszczenia wojenne. Odsetki będzie formalnie płacić Ukraina, ale Unia może pokrywać koszty ich obsługi. Pierwsze płatności odsetkowe przypadną dopiero na 2028 rok i będą przedmiotem negocjacji nad kolejnym budżetem UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekonuje, że dodatkowe finansowanie jest konieczne, ponieważ Rosja nasila ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną, a blokowanie szlaków eksportowych na Morzu Czarnym pogarsza sytuację gospodarczą Ukrainy i zwiększa jej potrzeby finansowe.

Uważamy, że jest to najlepszy sposób, aby zapewnić Ukrainie silną pozycję przy stole negocjacyjnym – powiedziała von der Leyen.

Komisja liczy na poparcie wszystkich 27 państw członkowskich, choć Czechy, Słowacja, Węgry i Bułgaria już zasygnalizowały, że nie chcą uczestniczyć w finansowaniu ukraińskich potrzeb wojskowych.

Niedawno kanclerz Niemiec F. Merz zagroził nawet zablokowaniem budżetu UE, jeśli nie wszystkie państwa UE będą uczestniczyć w pożyczce. Von der Leyen zaproponowała nowe rozwiązanie: kraje, które nie chcą finansować uzbrojenia, będą mogły skierować swoje zobowiązania na cywilną część pożyczki. Chodzi między innymi o utrzymanie funkcjonowania szkół, szpitali i podstawowych usług publicznych.

Preferencje dla europejskiego przemysłu zbrojeniowego

Przy zakupach uzbrojenia finansowanych z wojskowej części pożyczki obowiązywać będzie zasada preferowania europejskich producentów, choć przewidziano możliwość określonych odstępstw. Komisja będzie mogła również proponować Ukrainie alternatywne sposoby realizacji zamówień, tak aby zacieśniać współpracę między europejskim i ukraińskim przemysłem zbrojeniowym. Chodzi o to, by unijna pomoc nie tylko wzmacniała obronność Ukrainy, ale także rozwijała europejskie zdolności produkcji uzbrojenia.

Wypłata 20 miliardów euro przeznaczonych na wsparcie budżetowe Ukrainy będzie uzależniona od kontynuowania przez Kijów reform. Komisja Europejska stawia przede wszystkim na postępy w zakresie praworządności, walki z korupcją oraz poprawy zarządzania finansami publicznymi. Oznacza to, że Ukraina nie otrzyma tych pieniędzy bezwarunkowo – kolejne wypłaty będą powiązane z realizacją uzgodnionych reform.

Propozycja zostanie przedstawiona przywódcom państw UE na najbliższym szczycie Rady Europejskiej za dwa tygodnie. Komisja liczy, że uda się zapewnić Ukrainie przewidywalne finansowanie na cały 2027 rok.