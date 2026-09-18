40 tys. niszczycielskich bomb dla Izraela? Boją się, co zrobi z nimi Netanjahu

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W uzasadnieniu sprzeciwu wobec ogłoszonego przez administrację prezydenta Donalda Trumpa kontraktu na sprzedaż Izraelowi amunicji o wartości 2,8 mld dolarów napisano, że „mogłaby ona zostać użyta z naruszeniem prawa międzynarodowego”.

Potężna amunicja nie dla Izraela?

Wciąż jestem bardzo zaangażowany w sprawę bezpieczeństwa Izraela i jego zdolności do obrony przed poważnymi zagrożeniami w regionie. Proponowana przez administrację Trumpa sprzedaż 40 tys. bomb o wadze 2000 funtów (ok. 900 kg), które należą do najbardziej niszczycielskich rodzajów amunicji w naszym arsenale, budzi poważne, nierozstrzygnięte wątpliwości co do sposobu ich ewentualnego użycia na gęsto zaludnionych obszarach Strefy Gazy – powiedział Meeks.

Dodał, że administracja nie przedstawiła wystarczających zapewnień, „czy broń będzie wykorzystywana przez rząd Benjamina Netanjahu zgodnie z prawem USA oraz z zachowaniem środków ochrony ludności cywilnej”.

Ustawodawca zdecydował się na blokadę po doniesieniach dziennika „Washington Post” o przygotowywaniu największej od lat pojedynczej transakcji tego typu, częściowo finansowanej z funduszy amerykańskich podatników.

Przemoc Izraela na Zachodnim Brzegu. Na alarm bije nawet ojczysty think tank Izraelski Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowym (INSS), określony przez dziennik „Haarec” najważniejszym izraelskim think tankiem, po raz drugi w swojej historii wydał alert strategiczny. Jak informuje „Haarec”, instytut ostrzega, że…

Wielka umowa z Arabią Saudyjską

Reuters poinformował tymczasem, że Departament Stanu USA zatwierdził w czwartek potencjalną sprzedaż Arabii Saudyjskiej myśliwców F-35 Lightning II. Transakcja opiewa na 24,3 mld dolarów i obejmuje 48 samolotów wojskowych, silniki oraz sprzęt łączności i wsparcia. Komunikat resortu podkreśla, że umowa ta nie zmieni równowagi militarnej w regionie.

Ambasada Arabii Saudyjskiej w USA skomentowała, że proponowana sprzedaż F-35 odzwierciedla siłę i trwały charakter strategicznego partnerstwa saudyjsko-amerykańskiego.

Od 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, Arabia Saudyjska jako jeden z najbliższych na Bliskim Wschodzie sojuszników Waszyngtonu, stała się jednym z celów irańskich ataków odwetowych.

Nie wyprowadzili się mimo ostrzeżeń. Runął blok w Strefie Gazy, wielu zabitych Co najmniej 20 osób, w tym pięcioro dzieci, zginęło w wyniku zawaleniu się sześciopiętrowego bloku mieszkalnego w mieście Gaza – poinformowała palestyńska obrona cywilna. Ponad 100 osób jest nadal poszukiwanych. Konstrukcja budynku była osłabiona na…

Ponadto od blisko tygodnia kraj boryka się z bardzo poważnymi trudnościami w eksporcie ropy naftowej. Od początku wojny Iran blokuje cieśninę Ormuz, przez którą prowadzi główny szlak eksportowy surowca, a od ubiegłego weekendu powiązani z Iranem bojownicy Huti kontrolują cieśninę Bab al-Mandab, która jest drugim co do znaczenia szlakiem transportowym saudyjskiej ropy. Ponadto uszkodzenia wywołane atakami dronów zmusiły władze w Rijadzie do tymczasowego wyłączenia strategicznego rurociągu Wschód-Zachód.