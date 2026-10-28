30-letni turysta zginął na Seszelach. Po zmroku wrócił na plażę po sprzęt do nurkowania

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Tragiczny finał wakacji młodego małżeństwa z Niemiec na malowniczej wyspie La Digue na Seszelach. 30-letni turysta, który wybrał się po zmroku na plażę po zapomnianą maskę do nurkowania, nie wrócił już do hotelu. Jego ciało odnaleziono następnego dnia w trudno dostępnym, skalistym terenie. Okoliczności śmierci pozostają niejasne, a sprawą zajmuje się miejscowa policja.

La Digue to miejsce, znane z zachwycających plaż, turkusowej wody i raf koralowych

La Digue to miejsce, znane z zachwycających plaż, turkusowej wody i raf koralowych / Shutterstock

Do tragicznego wydarzenia doszło na La Digue, jednej z najpiękniejszych i najbardziej znanych wysp archipelagu Seszeli. Niemiecki turysta przybył tam na urlop w niedzielę wraz ze swoją żoną.

Zostawił jedną rzecz na plaży. To był początek koszmaru

We wtorek, podczas odpoczynku nad popularną zatoką Anse Cocos – to miejsce uwielbiane przez amatorów snorkelingu – mężczyzna najprawdopodobniej zapomniał na plaży swojego sprzętu do nurkowania. Zdecydował się wrócić po niego wieczorem, już po zapadnięciu zmroku.

Około godziny 21:00 mężczyzna opuścił hotel i udał się na plażę Anse Cocos. Kiedy przez dłuższy czas nie wracał, zaniepokojona żona zdecydowała się powiadomić lokalne służby.

Dla Polaków to rajska wyspa i ulubiony kierunek wakacyjny. Tymczasem turyści kąpią się w ściekach Długie, piaszczyste plaże, spektakularne klify i lazurowe morze – tak wygląda Teneryfa w katalogach biur podróży. Jednak za malowniczymi krajobrazami kryje się poważny kryzys środowiskowy. Unia Europejska właśnie potępiła Hiszpanię za nielegalne…

Policja natychmiast rozpoczęła akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano psy tropiące, łodzie patrolowe, operatorów dronów, straż pożarną oraz służby ratownicze. Do akcji dołączyli również mieszkańcy wyspy oraz inni turyści.

Ciało na granitowych skałach. Służby mówią o „niejasnych okolicznościach”

Niestety, poszukiwania zakończyły się tragicznym odkryciem. Następnego dnia ciało 30-letniego Niemca odnaleziono na skalistym, trudno dostępnym terenie, poza wyznaczonymi szlakami, pomiędzy Petite Anse a Anse Cocos.

Według informacji przekazanych przez rzecznika policji, okoliczności śmierci mężczyzny są niejasne. Śledztwo ma ustalić, co dokładnie wydarzyło się feralnego wieczora. Czy mężczyzna uległ wypadkowi podczas poszukiwań w ciemnościach, czy też do jego śmierci przyczyniły się inne okoliczności – na te pytania odpowiedź mają przynieść wyniki sekcji zwłok oraz dalsze czynności dochodzeniowe.

Tragedia w Argentynie: 12-dniowy noworodek zmarł po uderzeniu przez spadające awokado Kilkunastodniowy chłopiec zmarł w wyniku poważnych obrażeń, jakie odniósł po tym, jak spadające z drzewa awokado uderzyło go w główkę. Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w mieście Quilmes w Argentynie. Matka trzymała noworodka na…

Seszele – turystyczny raj nie tylko dla Europejczyków

Śmierć młodego turysty rzuciła cień na idylliczny obraz wyspy La Digue. To miejsce, znane z zachwycających plaż, turkusowej wody, raf koralowych oraz charakterystycznych granitowych formacji skalnych, co roku przyciąga tysiące turystów z całego świata. Wyspa, o powierzchni około 10 kilometrów kwadratowych, zamieszkana jest przez ponad 2000 osób.

Seszele, położone około 1800 kilometrów od wybrzeży Kenii, uchodzą za raj na ziemi. Przejrzysta woda, białe, piaszczyste plaże i bogactwo podwodnego świata przyciągają miłośników nurkowania i snorkelingu.