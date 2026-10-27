280 dronów i 16 rakiet balistycznych. Rosja celuje w infrastrukturę energetyczną Ukrainy

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak z użyciem rakiet balistycznych i dronów. W Kijowie liczba rannych po uderzeniu w kampus uniwersytecki wzrosła do 12 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski alarmuje, że opóźnienia w dostawach zachodniego wsparcia pomagają Rosji w eskalacji działań.

Miniona noc przyniosła Ukrainie kolejną falę rosyjskich ataków. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, Rosjanie użyli 16 rakiet balistycznych oraz ponad 280 dronów bojowych. Najciężej ucierpiał Kijów – w wyniku ostrzału kampusu uniwersyteckiego i okolicznych terenów rannych zostało 12 osób, w tym studenci i pracownicy uczelni.

Zawieszenie broni w Ołeszkach. „Strony przestrzegają ustaleń” W okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim od wtorkowego poranka obowiązuje zawieszenie broni. Rozejm ma umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację cywilów. W akcję zaangażowała się pierwsza dama USA, Melania…

„Gdy służby ratunkowe pomagały ludziom i usuwały skutki pierwszego uderzenia, Rosjanie ponownie użyli rakiet balistycznych” – relacjonował Zełenski w mediach społecznościowych.

Celem infrastruktura i energetyka

Rosyjskie ataki nie ograniczyły się wyłącznie do stolicy. Celem agresora stały się także obwody: kijowski, winnicki, zaporoski, dniepropietrowski, charkowski, odeski, czernihowski, sumski, doniecki, chersoński i czerniowiecki. Prezydent Ukrainy podkreślił, że niemal wszędzie Rosjanie koncentrują się na niszczeniu infrastruktury energetycznej, logistycznej oraz miejskiej.

W Kijowie jednym z celów był Most Południowy – kluczowy element miejskiej infrastruktury. Zełenski nie ma wątpliwości: to poważna eskalacja rosyjskiej operacji wymierzonej w ukraińską logistykę.

Zełenski apeluje o wsparcie

Ukraiński prezydent zwrócił uwagę na problem opóźnień w dostawach zachodnich systemów obrony powietrznej, takich jak Patriot czy NASAMS. Według Zełenskiego każde opóźnienie w przekazaniu rakiet przechwytujących bezpośrednio pomaga Rosji w osiąganiu celów militarnych.

„Każde takie opóźnienie oznacza kolejne rosyjskie trafienie w ten czy inny obiekt. Niestety ataki następują codziennie. Rosja stale podejmuje kolejne działania eskalacyjne. Potrzebne są presja na Rosję i realne wsparcie dla Ukrainy, aby sytuacja się zmieniła” – podkreślił Zełenski.