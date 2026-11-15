25 tysięcy lotów odwołanych. Sytuacja w USA powoli wraca do normy

RMF24

Ponad 25 tysięcy odwołanych i opóźnionych lotów, paraliż na lotniskach i nerwowa atmosfera wśród pasażerów – tak wyglądał weekend w amerykańskiej przestrzeni powietrznej po awarii systemu łączności. Minister transportu USA Sean Duffy zapowiada, że sytuacja wróci do normy już dziś, choć pełne przywrócenie sprawności systemów nastąpi dopiero w poniedziałek.

W piątek Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podjęła bezprecedensową decyzję o wstrzymaniu wszystkich odlotów na terenie Stanów Zjednoczonych. Powodem była poważna awaria systemu kontroli ruchu, która sparaliżowała ruch lotniczy. Efekt? Tysiące pasażerów utknęło na lotniskach, a linie lotnicze odwołały lub opóźniły ponad 15 tysięcy lotów w piątek i kolejne 10 tysięcy w sobotę.

Przyczyny awarii

Minister transportu Sean Duffy w rozmowie z telewizją ABC wyjaśnił, że awaria była efektem przeciążenia systemu podczas jego aktualizacji. Prace prowadziła amerykańska firma L3Harris, specjalizująca się w technologiach lotniczych i obronnych. Duffy nie krył rozczarowania, wskazując na zaniedbania poprzednich administracji, które – jego zdaniem – nie przeprowadziły koniecznej modernizacji przestarzałych systemów kontroli ruchu lotniczego.

W obliczu tak poważnej awarii pojawiły się spekulacje o możliwym cyberataku. Prezydent USA Donald Trump stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, podkreślając, że przyczyną była starzejąca się infrastruktura. Podobne stanowisko zajęli inni amerykańscy urzędnicy.

Szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Markwayne Mullin zapewnił, że awaria nie miała związku z globalną usterką usług Microsoftu, która wydarzyła się w ostatnich dniach. Minister Duffy dodał również, że nowy system sztucznej inteligencji wspomagający kontrolę ruchu lotniczego nie był przyczyną problemów.