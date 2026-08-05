25-letni Polak nie żyje. Katastrofa hydroplanu na Mauritiusie

RMF24

25-letni polski turysta zginął w katastrofie hydroplanu, do której doszło we wtorek około godziny 16:30 w pobliżu plaży La Prairie Public Beach na południowym zachodzie Mauritiusu – podaje miejscowy portal defimedia.info. Policja poinformowała, że na pokładzie maszyny były dwie osoby: pilot i pasażer.

Pilota udało się uratować jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych – został wyciągnięty z wody przez pracowników firmy obsługującej hydroplan. Ranny mężczyzna trafił do prywatnej kliniki, gdzie otrzymał pomoc medyczną.

Pasażer, 25-letni obywatel Polski, został znaleziony martwy. Jego ciało wydobyto z wody i przekazano policji.

Pilotem był obywatel Indii, który obecnie przebywa w szpitalu.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym Narodowa Straż Przybrzeżna oraz policja. Okoliczności wypadku są wyjaśniane – wszczęto śledztwo.