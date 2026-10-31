20 najchętniej odwiedzanych muzeów na świecie. Chiny dominują w rankingu

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Światowe muzea przyciągają jak magnes. Według najnowszego raportu Themed Entertainment Association (TEA) za rok 2025, najwięcej powodów do dumy mają Chiny – aż 12 z 20 najpopularniejszych muzeów na globie znajduje się właśnie tam. Numerem jeden jest Pałac Cesarski w Pekinie, który tylko w ubiegłym roku odwiedziło 19 milionów osób.

TEA wskazuje, że sukces chińskich muzeów napędza ogromna, lokalna publiczność oraz fakt, iż aż 91 procent z ponad 7 tysięcy tamtejszych muzeów oferuje wstęp wolny. Efekt? Ludzie tłumnie odwiedzają zarówno te dotyczące historii państwa, jak i te prezentujące niezwykłe odkrycia archeologiczne.

Absolutnym numerem jeden zestawienia - nie tylko wśród muzeów chińskich - jest Muzeum Pałacowe w Pekinie (częściej znane jako Zakazane Miasto), które w 2025 roku odwiedziło aż 19 milionów osób.

Na drugim miejscu światowego rankingu jest Pałac Letni w Pekinie - w ubiegłym roku miał ponad 17 mln gości. Trzecia lokata należy do Mauzoleum Pierwszego Cesarza Chin Qin Shi Huanga, gdzie można podziwiać słynną Terakotową Armię.

Europa w pierwszej lidze

Na liście 20 najchętniej odwiedzanych muzeów na świecie liczy się również Europa. Najwięcej odwiedzających, jeśli chodzi o placówki na Starym Kontynencie, miał paryski Luwr – z 9 milionami zwiedzających uplasował się na czwartym miejscu na świecie.

Tuż za nim znalazł się Pałac w Wersalu, który przyciągnął aż 8,4 miliona wielbicieli historii i sztuki.

Jak poradziły sobie inne europejskie muzea? Plasujące się na 7. miejscu Londyńskie Muzeum Historii Naturalnej zostało odwiedzone przez 7,1 miliona osób. Tuż za nim, na ósmej lokacie, znalazły się Muzea Watykańskie – w 2025 roku zobaczyło je 6,9 miliona osób. Poza pierwszą dziesiątką, na 13. miejscu., uplasowało się British Museum w Londynie – odwiedziło je 6,44 miliona osób, co dało mu 13. miejsce na świecie.

Poza Chinami i Europą, wśród najpopularniejszych placówek znajdziemy także jednego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych. Nowojorskie Metropolitan Museum of Art gościło blisko 6 milionów osób. W rankingu zajęło 17. miejsce.

Wawel przed Galerią Uffizi. Wyróżnienie dla Krakowa

Co ciekawe, w samym europejskim zestawieniu w pierwszej dwudziestce znalazł się Zamek Królewski na Wawelu. Wywalczył 16. pozycję.

Krakowska rezydencja królewska przyciągnęła w minionym roku blisko 3,5 miliona odwiedzających, co według przedstawionych danych oznacza 12-procentowy wzrost frekwencji w ujęciu rok do roku. Tak doskonały wynik pozwolił polskiemu muzeum wyprzedzić w zestawieniu takie marki turystyczne, jak londyńskie Muzeum Wiktorii i Alberta czy słynną Galerią Uffizi we Florencji.

Oto pełny ranking i dokładna liczba odwiedzających w 2025 roku:

Muzeum Pałacowe (Zakazane Miasto), Pekin, Chiny – 19 000 000

Pałac Letni, Pekin, Chiny – 17 381 000

Muzeum Mauzoleum Pierwszego Cesarza Chin Qin Shi Huanga (Terakotowa Armia), Xi’an, Chiny – 10 970 000

Muzeum Luwr, Paryż, Francja – 9 046 000

Pałac Wersalski, Francja – 8 400 000

Muzeum Dzielnicy Nanshan w Shenzhen, Shenzhen, Chiny – 7 455 000

Muzeum Historii Naturalnej, Londyn, Wielka Brytania – 7 117 000

Muzea Watykańskie, Watykan – 6 934 000

Muzeum Wojny Opiumowej, Dongguan, Chiny – 6 929 000

Muzeum Narodowe Chin, Pekin, Chiny – 6 900 000

Pałac Gyeongbokgung, Seul, Korea Południowa – 6 887 000

Muzeum Narodowe Korei, Seul, Korea Południowa – 6 507 000

Muzeum Brytyjskie, Londyn, Wielka Brytania – 6 440 000

Muzeum Rezydencji Księcia Gonga, Pekin, Chiny – 6 120 000

Muzeum Sanxingdui, Guanghan, Chiny – 6 080 000

Muzeum Świątyni Wuhou w Chengdu, Chengdu, Chiny – 6 030 000

Metropolitan Museum of Art (Metropolitan Museum of Art – Met), Nowy Jork, USA – 5 984 000

Muzeum Nankińskie, Nankin, Chiny – 5 860 000

Muzeum Pałacowe w Shenyang, Shenyang, Chiny – 5 852 000

Chińskie Muzeum Nauki i Technologii, Pekin, Chiny – 5 530 000