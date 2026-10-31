20 najchętniej odwiedzanych muzeów na świecie. Chiny dominują w rankingu

TEA wskazuje, że sukces chińskich muzeów napędza ogromna, lokalna publiczność oraz fakt, iż aż 91 procent z ponad 7 tysięcy tamtejszych muzeów oferuje wstęp wolny. Efekt? Ludzie tłumnie odwiedzają zarówno te dotyczące historii państwa, jak i te prezentujące niezwykłe odkrycia archeologiczne.
Absolutnym numerem jeden zestawienia - nie tylko wśród muzeów chińskich - jest Muzeum Pałacowe w Pekinie (częściej znane jako Zakazane Miasto), które w 2025 roku odwiedziło aż 19 milionów osób.
Na drugim miejscu światowego rankingu jest Pałac Letni w Pekinie - w ubiegłym roku miał ponad 17 mln gości. Trzecia lokata należy do Mauzoleum Pierwszego Cesarza Chin Qin Shi Huanga, gdzie można podziwiać słynną Terakotową Armię.
Europa w pierwszej lidze
Na liście 20 najchętniej odwiedzanych muzeów na świecie liczy się również Europa. Najwięcej odwiedzających, jeśli chodzi o placówki na Starym Kontynencie, miał paryski Luwr – z 9 milionami zwiedzających uplasował się na czwartym miejscu na świecie.
Tuż za nim znalazł się Pałac w Wersalu, który przyciągnął aż 8,4 miliona wielbicieli historii i sztuki.
Jak poradziły sobie inne europejskie muzea? Plasujące się na 7. miejscu Londyńskie Muzeum Historii Naturalnej zostało odwiedzone przez 7,1 miliona osób. Tuż za nim, na ósmej lokacie, znalazły się Muzea Watykańskie – w 2025 roku zobaczyło je 6,9 miliona osób. Poza pierwszą dziesiątką, na 13. miejscu., uplasowało się British Museum w Londynie – odwiedziło je 6,44 miliona osób, co dało mu 13. miejsce na świecie.
Poza Chinami i Europą, wśród najpopularniejszych placówek znajdziemy także jednego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych. Nowojorskie Metropolitan Museum of Art gościło blisko 6 milionów osób. W rankingu zajęło 17. miejsce.
Wawel przed Galerią Uffizi. Wyróżnienie dla Krakowa
Co ciekawe, w samym europejskim zestawieniu w pierwszej dwudziestce znalazł się Zamek Królewski na Wawelu. Wywalczył 16. pozycję.
Krakowska rezydencja królewska przyciągnęła w minionym roku blisko 3,5 miliona odwiedzających, co według przedstawionych danych oznacza 12-procentowy wzrost frekwencji w ujęciu rok do roku. Tak doskonały wynik pozwolił polskiemu muzeum wyprzedzić w zestawieniu takie marki turystyczne, jak londyńskie Muzeum Wiktorii i Alberta czy słynną Galerią Uffizi we Florencji.
Oto pełny ranking i dokładna liczba odwiedzających w 2025 roku:
- Muzeum Pałacowe (Zakazane Miasto), Pekin, Chiny – 19 000 000
- Pałac Letni, Pekin, Chiny – 17 381 000
- Muzeum Mauzoleum Pierwszego Cesarza Chin Qin Shi Huanga (Terakotowa Armia), Xi’an, Chiny – 10 970 000
- Muzeum Luwr, Paryż, Francja – 9 046 000
- Pałac Wersalski, Francja – 8 400 000
- Muzeum Dzielnicy Nanshan w Shenzhen, Shenzhen, Chiny – 7 455 000
- Muzeum Historii Naturalnej, Londyn, Wielka Brytania – 7 117 000
- Muzea Watykańskie, Watykan – 6 934 000
- Muzeum Wojny Opiumowej, Dongguan, Chiny – 6 929 000
- Muzeum Narodowe Chin, Pekin, Chiny – 6 900 000
- Pałac Gyeongbokgung, Seul, Korea Południowa – 6 887 000
- Muzeum Narodowe Korei, Seul, Korea Południowa – 6 507 000
- Muzeum Brytyjskie, Londyn, Wielka Brytania – 6 440 000
- Muzeum Rezydencji Księcia Gonga, Pekin, Chiny – 6 120 000
- Muzeum Sanxingdui, Guanghan, Chiny – 6 080 000
- Muzeum Świątyni Wuhou w Chengdu, Chengdu, Chiny – 6 030 000
- Metropolitan Museum of Art (Metropolitan Museum of Art – Met), Nowy Jork, USA – 5 984 000
- Muzeum Nankińskie, Nankin, Chiny – 5 860 000
- Muzeum Pałacowe w Shenyang, Shenyang, Chiny – 5 852 000
- Chińskie Muzeum Nauki i Technologii, Pekin, Chiny – 5 530 000